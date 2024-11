L’air marin, bon pour la santé?

Vous avez certainement déjà entendu dire que l’air marin est bon pour la santé. Depuis le 18e siècle, les médecins y font référence pour conseiller à leurs malades des vacances au bord du fleuve (ou de la mer). Sans être balayé du revers de la main, ce qui est devenu un slogan attractif utilisé par l’industrie touristique est remis en question, puisque cette affirmation aurait été fortement exagérée.

Kathleen Couillard, du Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse, raconte qu’en 1938, des médecins, dans le journal médical The Lancet, disaient avoir constaté que leurs prédécesseurs, un siècle et demi plus tôt, avaient parlé des effets « énergisants » de l’air marin.

Un mouvement faisant la promotion de « maisons de convalescence » sur la côte de l’Angleterre avait même fait son apparition à l’époque. D’ailleurs, plusieurs établissements hôteliers et maisons de campagne érigés sur les berges du fleuve dans nos régions invitaient aussi les clients à venir y refaire le plein d’énergie.

Mais aucune étude moderne n’offre de confirmation nette sur les effets de l’air marin. Une étude britannique publiée en 2012 suggère que la santé semble meilleure près des côtes, hypothèse soutenue par des recherches en Belgique et en Europe réalisées entre 2019 et 2023 montrant un lien potentiel avec la pratique de l’activité physique, et une réduction du stress en milieu côtier. Le tout serait attribué au sel et aux gouttelettes marines — les embruns — qui, transportées dans l’air jusqu’à 500 mètres des côtes, joueraient un rôle dans l’hydratation des voies respiratoires. Cela pourrait expliquer des bienfaits observés sur des patients atteints de maladies comme la fibrose kystique.

Des études récentes soulèvent aussi des inquiétudes. Science-Presse précise que des toxines produites par des microalgues, et différentes molécules industrielles qui pourraient être nocives pour la santé ont aussi été retrouvées dans les embruns. Comme quoi les guérisons attribuables aux séjours au bord du fleuve sont à prendre… avec un grain de sel.

Si rien ne prouve hors de tout doute les effets bénéfiques de l’air salin sur la santé, chose certaine, admirer le fleuve reste l’une des activités les plus relaxantes. Photo : Marc Larouche