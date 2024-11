Forte participation de Kamouraska à la consultation publique du parc marin Saguenay–Saint-Laurent

La municipalité de Kamouraska a récemment accueilli la dernière activité de consultation publique sur la rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent dans le cadre du projet d’agrandissement du parc marin Saguenay–Saint-Laurent. Cette consultation, qui s’est tenue après les rencontres au Bic et à Rivière-du-Loup, a suscité un vif intérêt local, avec plus de 60 citoyens présents. La municipalité s’est ainsi démarquée par le taux de participation le plus élevé de cette série de consultations.

Les résidents se sont en effet mobilisés pour discuter de plusieurs enjeux importants tels que les activités de motomarine, la vitesse des embarcations, l’accès aux îles de Kamouraska, et l’usage de drones. Ces échanges, menés dans un climat de collégialité, ont permis à chacun d’exprimer ses préoccupations, et de poser des questions directement aux représentants du parc marin.

L’objectif de ces consultations est de recueillir l’opinion des citoyens des régions concernées par le projet d’agrandissement, qui vise à étendre le parc sur la rive sud de l’estuaire. Le projet toucherait quatre régions administratives, huit MRC, et 27 municipalités riveraines dans le but de renforcer la protection des habitats marins, notamment ceux des bélugas et des rorquals, ainsi que des zones côtières sensibles.

La consultation publique se poursuit en ligne jusqu’au 13 décembre 2024. Les citoyens de Kamouraska sont invités à faire entendre leur voix en remplissant le sondage sur le site du parc marin : parcmarin.qc.ca/consultations/sondage.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la municipalité de Kamouraska au 418 492-6523.

Source : Municipalité de Kamouraska