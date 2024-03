L’Allemagne riveraine en quatre lieux surprenants

La France, l’Italie, l’Espagne, voilà des pays dont on parle souvent au Québec comme destination idyllique pour un prochain voyage en Europe. Pourtant l’Allemagne, leur voisine souvent oubliée, offre d’innombrables paysages, gourmandises, et rencontres à la fois surprenantes et méconnues. Découvrons quelques-uns des lieux surprenants que j’ai pu immortaliser dans cette destination incroyable!

Heidelberg, la romantique

Heidelberg a séduit écrivains, peintres et poètes à travers les âges. Aujourd’hui, cette ville proche de la frontière alsacienne est l’une des destinations les plus prisées d’Allemagne. Outre son charme romantique, elle attire les visiteurs par ses attractions uniques, ses lieux historiques, et sa cuisine savoureuse.

Flâner dans ses rues pavées et admirer ses façades colorées permet de ressentir pleinement son ambiance. Le château de Heidelberg, perché au-dessus de la ville, propose une vue imprenable sur la vallée du Neckar, tandis que l’université historique, fondée il y a 600 ans, témoigne de la richesse intellectuelle de la ville. La visite du cachot des étudiants, une mini-prison où étaient enfermés les étudiants turbulents jusqu’en 1914, offre un aperçu émouvant de la vie étudiante d’autrefois.

Rheinland-Pfalz, une région sous-estimée

La région viticole de Rheinland-Pfalz, avec sa ville de Bad Dürkheim et son festival du vin, constitue un joyau méconnu du sud de l’Allemagne. On parle toujours de l’Oktoberfest, mais chaque année les vendanges attirent les amateurs de vin pour le plus grand festival viticole au monde, créant une effervescence exceptionnelle dans la ville.

Le Dürkheimer Riesenfass, un immense tonneau transformé en restaurant typique, garantit une expérience insolite, avec des manèges et des animations pour toute la famille. Explorez également les petits villages pittoresques de la région, en quête de vignobles comme le Weingut Bergdolt-Reif & Nett, où vous pourrez rencontrer des vignerons passionnés.

Terminez votre escapade en visitant des sites emblématiques comme le Speyerer Dom, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le Hambacher Schloss, un des symboles de la démocratie allemande.

Lübeck, l’île-ville

Dans le nord de l’Allemagne se trouve une île qui semble avoir conservé des airs médiévaux exceptionnels. En vous baladant dans ses rues, vous tomberez sur de petites ruelles secrètes qui donnent sur des cours intérieures débordant de fleurs et de petites habitations coquettes.

Du haut des flèches de ses églises, vous aurez droit à une vue imprenable sur ses rives, mais aussi sur ses toits orangés typiques. Ne quittez surtout pas Lübeck sans avoir mangé du marzipan, ou massepain, la pâte d’amandes qui fait la réputation de la ville!

Brandebourg, au fil de l’eau

Qui dit Allemagne dit Berlin, mais la région de Brandebourg tout autour regorge de paysages pittoresques, de lacs, de forêts et de plaines offrant un cadre idéal pour les amateurs de plein air. Les charmants villages traditionnels et les châteaux historiques — peut-être que le nom Potsdam vous dira quelque chose? — témoignent du riche patrimoine culturel de la région. Partez quelques jours à bord d’un radeau confortable le long des canaux, et vivez la région sur l’eau, une façon exceptionnelle d’entrer dans l’effervescence de Berlin!

À propos de l’aventurière

Après avoir habité, étudié, et voyagé plus de vingt fois en Allemagne, Jennifer Doré Dallas y est retournée pour réaliser un film de voyage présenté avec Les Aventuriers voyageurs. Ne manquez pas les représentations de ce film à La Pocatière, au Cinéma Le Scénario, le lundi 25 mars à 13 h 30 et à 19 h 30. À Montmagny, le film sera présenté à la Salle Promutuel Assurance le dimanche 7 avril à 13 h 30, et le lundi 8 avril à 19 h 30.