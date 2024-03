L’Association kamouraskoise en santé mentale La Traversée déploie son offre d’ateliers dans l’Est et le Haut-Pays de Kamouraska. Ce sont huit municipalités qui offrent à la population un lieu afin de rencontrer les intervenants et participer à ses ateliers.

« Nous ressentions le besoin d’aller davantage vers les gens », explique le directeur de l’association, Étienne Bouchard. Chaque semaine, un intervenant dédié au projet se déplace dans quatre des huit municipalités impliquées.

Si plusieurs vivent à un moment ou l’autre une problématique de santé mentale, il est important de s’en préoccuper préventivement. Certains événements peuvent nous faire ressentir de l’anxiété. La santé mentale sous toutes ses formes est au cœur des activités de La Traversée.

Développer et entretenir des liens de qualité avec les autres, reprendre le contrôle de sa vie, se mettre en mouvement sont autant de façons de nourrir une santé mentale positive. En développant des groupes de discussion et d’entraide de proximité, La Traversée démontre qu’elle se préoccupe de la santé mentale de tous.

Un mardi sur deux, La Traversée visite les municipalités de Saint-André, Saint-Denis, Saint-Philippe et Saint-Gabriel. Un jeudi sur deux, La Traversée visite les municipalités de Mont-Carmel, Saint-Alexandre, Saint-Joseph et Saint-Germain.

La Traversée offre également à la population du Kamouraska des ateliers d’autogestion (anxiété, milieu de travail, estime de soi, dépression, bipolarité) et s’intéresse de plus en plus à la santé mentale positive et son impact sur le bien-être de la population.

Pour plus d’informations, consultez le site web : la-traversee.ca

Source : La Traversée

