L’Alliance pour la solidarité au Kamouraska : Unis pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale

Uni.es pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale, partenaires et citoyen.nes de la MRC de Kamouraska ont élaboré des initiatives visant à répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité dans nos communautés. Ces projets sont réalisés grâce à un financement sur trois ans issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Des citoyen.nes et des membres d’organismes et d’instances de tous les horizons participent à cette grande démarche, dont les milieux municipal, communautaire, de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Rallié. es en Unités de travail, ils créent et réalisent des initiatives liées aux enjeux et aux changements souhaités pour le Kamouraska : agir sur l’alimentation, le transport, l’accompagnement social, la santé ainsi que la lutte contre les préjugés.

Les membres des différentes Unités se réunissent régulièrement pour élaborer des plans d’action concertés et mettre en œuvre les projets. Ils bénéficient du soutien d’une agente locale d’accompagnement et de l’adhésion de la Table en développement social du Kamouraska (TDSK) qui agit comme comité de coordination. Au terme d’une année de travaux dans un contexte de pandémie, les partenaires de l’Alliance et de la TDSK sont fier.es des initiatives en cours de réalisation pour la période 2020-2023.

« Je salue la contribution des gens du Kamouraska qui s’impliquent pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale en réalisant des projets variés et adaptés aux besoins de leur communauté. C’est pourquoi votre gouvernement a accordé 313 520 $ pour la mise en œuvre de ces initiatives, qui permettent, sans conteste, de faire une différence dans la vie des personnes plus vulnérables et de consolider notre filet social », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

La MRC de Kamouraska agit comme fiduciaire de l’Alliance pour la solidarité au Kamouraska et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent soutient la ressource en accompagnement des communautés. L’objectif commun est de répondre aux besoins de base des personnes vulnérables et favoriser leur épanouissement au sein de la communauté.