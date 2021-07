Le maire de Saint-Pamphile Mario Leblanc sollicitera un troisième mandat à la mairie de Saint-Pamphile. Dans une lettre adressée aux citoyens de sa municipalité, il souligne avoir le désir de proposer de nouveaux projets pour le bien-être de sa communauté, ce qui a été compliqué depuis plus d’un an en raison de la pandémie.

Sans en faire la nomenclature, Mario Leblanc précise que ses projets respecteront la capacité de payer des citoyens de Saint-Pamphile et qu’ils s’inscriront dans la suite de la démarche MADA ou une volonté de bonifier l’offre en matière de loisirs et de culture. Il souhaite aussi se pencher sur différents enjeux sociaux comme la pénurie de main-d’œuvre, le manque de logements pour accueillir les travailleurs étrangers et le manque de places en garderie.

« J’ai en tête de travailler en collaboration avec le MTQ pour prolonger nos trottoirs pour la sécurité des citoyens. Je veux aussi miser sur notre empreinte écologique et m’impliquer davantage dans la gestion des matières résiduelles. Finalement, je crois sincèrement que la démarche de collaboration avec les six autres municipalités du Sud de L’Islet est rassurante pour l’avenir de nos citoyens et de nos entreprises, et j’ai bien l’intention de continuer à travailler dans cette direction », a-t-il écrit.

Kamouraska

Au Kamouraska, d’autres maires ont confirmé depuis qu’ils ne se représenteront pas, portant le nombre de départs annoncés à neuf sur 17 municipalités. Les deux derniers en lice sont Gilles A. Michaud de Kamouraska et Daniel Laplante de Saint-Germain.

Précisons que le préfet élu de Kamouraska Yvon Soucy a aussi annoncé qu’il quitterait ses fonctions au terme de son mandat actuel. Un nom circule actuellement pour lui succéder : Louis-Martin Hénault, ancien attaché politique de la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx et aujourd’hui conseiller en ventes internes, soutien technique et communications chez Normand et gestionnaire de médias sociaux chez Promotion Kamouraska.