Lancement de la plus grosse campagne l’histoire de la Chambre

Suite à l’annonce du gouvernement fédéral, le mois dernier, d’injecter de l’argent dans son initiative d’achat local au Québec pour accélérer la relance des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a présenté son projet afin de continuer les efforts qu’elle mène depuis près de 20 ans et elle a obtenu sa part du gâteau pour la région en recevant une enveloppe de 32 100 $.

« Ce sera la plus grosse campagne d’achat local de notre histoire. Tout cet argent sera redistribué dans notre région et dans les entreprises qui viendront nous porter main forte durant cette campagne. Après plus d’un an et demi de difficultés et de maux de tête pour les entrepreneurs, la CCKL est très heureuse de pouvoir faire bénéficier la région de cet argent », mentionne la directrice générale, Mme Nancy Dubé.