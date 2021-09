Santé mentale : Bernard Généreux va agir pour de meilleurs soins

Le candidat conservateur dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux considère qu’il est vital que le plan d’action canadien pour la santé mentale soit connu du plus grand nombre. Vendredi dernier avait lieu la journée mondiale de prévention du suicide, lui qui a été extrêmement touché par les décès de jeunes hommes de son comté qui se sont enlevé la vie au cours du printemps, tient à présenter les solutions mises de l’avant par le parti d’Erin O’Toole.

« La pandémie de COVID-19 a aggravé la crise en santé mentale au Canada, plus particulièrement pour les jeunes. Après une année de confinement, un Canadien sur cinq a présenté des symptômes de dépression, d’anxiété ou de trouble de stress post-traumatique durant cette période, indique le candidat Bernard Généreux. Ces données ne peuvent pas s’accumuler et être consignées sans que des actions concrètes soient entreprises, c’est inadmissible ! »

Les conservateurs du Canada prendront des mesures immédiates pour agir pour le système de soins de santé du Canada en rencontrant les premiers ministres durant les 100 premiers jours suivant leur arrivée au pouvoir afin de proposer un nouvel accord sur la santé. Un gouvernement conservateur ramènera le taux de croissance annuel du Transfert canadien en matière de santé (TCS) à un minimum de 6 %. Cela injectera près de 60 milliards de dollars dans les systèmes de soins de santé provinciaux du Canada au cours des dix prochaines années.

Cette augmentation massive du financement aidera à régler les problèmes systémiques qui ont précédé la pandémie, comme le surpeuplement des hôpitaux et ceux qui ont été aggravés par la pandémie, comme les retards accumulés en chirurgie. Elles permettront également aux provinces de disposer de plus de fonds pour faire face à la crise de la santé mentale et de la toxicomanie au Canada. Ce financement s’ajoutera aux investissements historiques qu’un gouvernement conservateur fera pour s’occuper de la santé mentale des Autochtones et à l’épidémie d’opioïdes.

« La problématique reliée à la toxicomanie peut sembler bien loin de nos réalités régionales et ne toucher que les grands centres, mais sous-estimer leur proximité, leur accessibilité et leurs ravages nous éloigne du comportement proactif que nous souhaitons déployer. Les dommages et les effets collatéraux commencent pourtant à se faire sentir dans nos écoles, dans nos milieux de travail ; une attitude responsable est de faire face à cette problématique et non de se voiler la face en pelletant la responsabilité aux organismes sociaux sans aucun soutien, » dénonce le candidat conservateur Bernard Généreux.

Pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, un gouvernement conservateur va, dans le cadre du Plan d’action canadien pour la santé mentale :

Augmenter massivement les transferts en santé aux provinces pour les faire passer à 6 % par année, ce qui représente le double de l’engagement des libéraux et 60 milliards de dollars additionnels pour des soins de santé au cours des dix prochaines années ;

Collaborer avec les provinces en vue d’investir dans les soins de santé mentale afin qu’un million de Canadiens supplémentaires reçoivent des soins de santé mentale chaque année ;

Inciter les employeurs à ajouter une protection pour des soins de santé mentale aux régimes d’avantages sociaux de leurs employés ou à élargir leur protection en leur offrant un crédit d’impôt de 25 % au cours des trois premières années ;

Verser 150 millions de dollars en subventions sur trois ans aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui offrent des programmes de santé mentale et de bien-être ;

Créer une ligne téléphonique nationale de prévention du suicide à trois chiffres #988, selon la proposition du conseiller spécialisé en santé mentale et en bien-être Todd Doherty. Motion où la majorité des 58 municipalités du comté se sont positionnées en faveur au cours des derniers mois.

Source : Bernard Généreux, candidat du Parti conservateur