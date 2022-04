Lancement du premier numéro du magazine 100 % CHASSE PÊCHE

Le premier numéro du tout nouveau magazine 100 % CHASSE PÊCHE, dont le journal Le Placoteux est actionnaire, est maintenant disponible.

Le magazine web et gratuit compte déjà des milliers d’abonnés.

Le rédacteur en chef Louis Turbide a rallié plus d’une vingtaine de chroniqueurs expérimentés et connus dans le domaine pour produire du contenu six fois par année. Pour la première édition, il y a neuf articles de fond et 16 chroniques. On aborde essentiellement la chasse au dindon sauvage bientôt ouverte, la chasse à l’ours, l’univers des salines, la chasse au chevreuil et bien entendu la pêche au doré, à la truite et au touladi.

« Après deux mois de dur labeur, nous sommes excessivement fiers du produit que nous avons développé. Nous invitons nos lecteurs via notre site internet à nous émettre leurs commentaires sur ce premier numéro », a dit M. Turbide.

La mission de 100 % CHASSE PÊCHE sera principalement éducative, en plus de faire découvrir de nouveaux produits, renseigner, faire rêver et défendre les intérêts des amateurs de chasse et de pêche par une ligne éditoriale.

Le modèle d’affaires est comparable aux hebdomadaires, avec sa distribution gratuite. Il aura une portée nationale, voire même internationale. En effet, plusieurs chasseurs et pêcheurs francophones d’ailleurs dans le monde sont avides d’informations dans le domaine au Québec et seront ainsi servis par le biais d’Internet, qui n’a pas de limites.

Pour s’abonner : www.100pour100chassepeche.com.