Le Kamouraska s’offre un premier bilan commercial

« On a l’offre et on a la demande. Si ta demande est plus grande que l’offre, ça veut dire que nos citoyens vont magasiner ailleurs. On peut alors se demander si ces fuites commerciales sont récupérables ou non. On a identifié les fuites récupérables et c’est là qu’on peut agir ou essayer d’amener des actions pour récupérer un certain volume », indique Dominique Gaudreau, conseillère en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska.