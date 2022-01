Lancement d’une websérie « Territoires de l’âme »

Dans le cadre du lancement du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) et du Fonds d’initiatives jeunesse (FIJ) de la MRC de L’Islet en 2020, L’ABC des Hauts Plateaux a regroupé des jeunes du territoire, âgés de 16 à 35 ans pour mettre sur pied un projet culturel dans la MRC de L’Islet.

Par le biais de l’implication de près d’une douzaine de jeunes depuis septembre 2020, le projet « La culture au sud » s’est concrétisé petit à petit par l’apport constant de Samuel St-Pierre, documentariste et scénariste ainsi que d’Emmanuel Lord, vidéaste et ce, dans le but de réunir des gens de L’Islet-Sud pour mettre en lumière non seulement la culture, mais aussi l’histoire et le patrimoine de cette belle partie du territoire.

La population pourra bientôt découvrir une websérie intitulée : « Territoires de l’âme ». Il s’agit d’un documentaire en sept volets qui questionne l’identité collective, la mémoire et la territorialité des sept villages du sud de la MRC de L’Islet. C’est grâce aux témoignages et participations de plus d’une cinquantaine de personnes âgées de 6 à 95 ans que cette websérie a pu prendre forme au cours de la dernière année.

« Territoires de l’âme » est un projet cinématographique documentaire, à travers lequel les quatre saisons lèveront le voile sur des pratiques qui enracinent les habitants de L’Islet-Sud avec leur propre territoire. Chacune de ces pratiques et chacun des thèmes seront abordés à la fois par le regard des aînés et des plus jeunes. De la colonisation à la chasse, en passant par le patrimoine, l’acériculture, l’agriculture, l’industrialisation et le chemin de fer, les thématiques reliées aux quatre saisons dévoileront au gré des épisodes chacun des villages du sud de la MRC de L’Islet.

Le public est donc invité à visionner le Chapitre 1 « En connaissance de cause » qui sera diffusé sur Facebook à partir du 31 janvier prochain. (Lien de la page Facebook : https://www.facebook.com/prodducinemalibre). Vous n’avez pas à posséder un compte Facebook pour visionner, alors bienvenue à tous et bonne découverte !

Rappelons que la MRC de L’Islet contribue à la hauteur de 13 000 $ à ce projet qui valorise de jeunes artistes créateurs originaires du sud et rehausse la fierté locale et le sentiment d’appartenance des jeunes et de l’ensemble de la population à l’égard de leur village et de leur territoire. L’aide provenant du FAIC a été rendue possible grâce à une Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Source : ABC des Hauts Plateaux