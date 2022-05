L’apprentissage en nature gagne du terrain chez Apprendre Autrement

L’enseignement en plein air gagne de plus en plus d’adeptes partout au Québec. L’organisme Apprendre Autrement, toujours à l’affût des nouvelles approches pédagogiques, compte parmi ceux-ci.

Déjà cette année, le projet Lecture Grandeur Nature, qui vise à éveiller les enfants d’âge préscolaire à la lecture dans un milieu naturel, a connu un grand succès. Trois groupes par mois y prennent part, beau temps, mauvais temps. Devant l’engouement pour le projet et le désir d’approfondir les connaissances au sujet de l’éducation par et dans la nature, la directrice de l’organisme, Martine Bélanger, a décidé d’offrir une formation à deux de ses employées.

C’est ainsi que le 6 et 7 mai derniers, la formatrice Sophie Picard et l’intervenante Mijanou Roy ont assisté au Colloque Plein Air – Apprendre à ciel ouvert à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Les ateliers vécus durant la fin de semaine permettaient, entre autres, de découvrir les bénéfices et les approches offertes par l’apprentissage en nature, d’initier les participants sur les façons de mettre en place des projets multidisciplinaires ainsi que d’outiller les participants sur la création de matériel et les aménagements gagnants en milieu naturel.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux collègues d’Apprendre Autrement sont revenues avec un bagage incroyable de nouvelles idées et connaissances. « C’était très enrichissant d’être parmi tant de gens passionnés qui entrent en action pour faire changer, évoluer l’enseignement pour nos enfants », mentionne Sophie Picard. Nourrir l’estime d’un enfant, c’est lui donner un outil puissant qui lui servira tout au long de sa vie pour apprendre, rire, surmonter les obstacles et en tirer de merveilleux apprentissages ».

De son côté, Mijanou Roy voit l’avenir avec enthousiasme : « Ce colloque me permettra de changer ma façon de faire lors de mes activités en plein air. J’ai énormément d’idées pour mon projet de l’an prochain. Accompagner l’enfant dans la découverte des éléments naturels qui l’entourent et dans la découverte de sa propre nature, c’est très motivant! »

Déjà, les effets du colloque se font sentir chez Apprendre Autrement, alors que Mmes Roy et Picard mettent déjà en pratique les techniques apprises dans la planification des derniers ateliers de Lecture Grandeur Nature. Et parions que ce n’est qu’un début à la grande aventure de l’apprentissage en nature chez Apprendre Autrement.

Source : Apprendre Autrement