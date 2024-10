L’Arbre à souhaits est inauguré à Rivière-Ouelle

Au printemps 2023, l’idée d’un Arbre à souhaits a germé dans la tête des élèves de cinquième et de sixième année de l’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle, dans le cadre du concours mairesse et maire d’un jour. Le 19 octobre dernier, l’arbre a officiellement été inauguré au sentier Notre-Dame situé dans le parc municipal de la localité.

Trois groupes d’élèves ont en effet formé des conseils municipaux lors de ce concours pour défendre leurs choix concernant Rivière-Ouelle. Leur mission consistait à créer un slogan mettant en valeur la municipalité, ainsi qu’à proposer des activités de loisirs adaptées aux divers groupes d’âge tels que les enfants, les adolescents, les parents et les personnes âgées, afin de répondre aux besoins de la communauté.

Pour ce concours, les élèves ont travaillé d’une manière exemplaire, et chaque équipe a su atteindre ses objectifs en démontrant de la qualité, de l’originalité, ainsi que de la faisabilité. Chaque groupe a aussi rehaussé sa présentation avec une vidéo et un diaporama, en plus de fabriquer des affiches. Une enseignante dynamique les a par ailleurs accompagnés dans ce projet. C’est à partir de là qu’a émergé l’idée originale de l’Arbre à souhaits.

L’engouement des élèves étant visiblement au rendez-vous, ils ont même demandé à leurs parents d’assister à leur présentation, qui a eu lieu le 25 avril dernier. « La fierté des parents et des élèves était très remarquable. Oui, les jeunes possèdent une imagination créative, et oui, ils ont une vivacité d’esprit à partager. Ce que le conseil municipal retient de cette activité, c’est que nos jeunes sont fiers de vivre dans notre localité », a déclaré Marie Dubois, conseillère à Rivière-Ouelle.

L’Arbre à souhaits se veut donc l’endroit où tout un chacun, adulte ou enfant, déposera ses souhaits, ses rêves, ses ambitions et ses espoirs. Tous ces désirs glissés dans le tronc de l’Arbre y resteront pour toujours, et s’enracineront solidement en étant porteurs des désirs de génération en génération. « Laissez une trace personnelle en y déposant un souhait qui vous tient à cœur, et qui nourrira l’Arbre à l’infini », a conclu avec enthousiasme Mme Dubois.

Rappelons que c’est l’artiste en art visuel Émilie Rondeau qui a été la conceptrice et la réalisatrice de cet Arbre à souhaits original. La concrétisation de ce projet a quant à elle été rendue possible grâce à la contribution financière de la MRC de Kamouraska par le biais du programme Fonds régions et ruralité.