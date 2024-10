Coup d’envoi des travaux à la Salle André-Gagnon

Le mercredi 23 octobre dernier, le président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, Jean Desjardins, a procédé au traditionnel coup de pelle marquant officiellement le début des travaux d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon de La Pocatière, au coût de 8 200 000 $.

« C’est un projet extraordinaire, un projet que nous attendions depuis cinq ans. Oui, il y a eu des hauts, des bas, et souvent on se posait la question à savoir si le projet se concrétiserait, mais enfin, on a réussi et la pelle est là! », déclare Jean Desjardins.

Entouré de représentants des principaux partenaires du projet, soit Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications, le Cégep de La Pocatière, la Caisse du Centre-Est du Kamouraska et la Caisse de l’Anse de La Pocatière, et du maire de La Pocatière Vincent Bérubé, M. Desjardins a tenu à souligner l’ensemble du travail accompli par les membres du cabinet de campagne de financement qui était sous la gouverne de Mathieu Rivest.

« Mathieu a fait un excellent travail dans le dossier, autant comme président de la campagne de financement qu’ensuite comme député. Il faut néanmoins dire qu’il était uniquement président de la campagne lorsque nous avons amorcé le dossier », ajoute-t-il.

Rappelons que l’objectif de cette campagne, qui était de 500 000 $, a été dépassé pour atteindre 550 000 $. « Quand La Pocatière rayonne, c’est l’ensemble de la Côte-du-Sud, qui rayonne. Parce qu’il faut le dire, on en a mis du temps pour arriver à un premier coup de pelle, mais je suis fier du résultat. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai demandé à mon parti de me libérer cet après-midi pour assister à cet événement, car je ne pouvais pas ne pas être présent », affirme avec enthousiasme le député de Côte-du-Sud, lui qui a longtemps enseigné la musique au Cégep de La Pocatière.

Le maire de La Pocatière a également salué le travail accompli par tous les intervenants. « C’est vraiment une bonne nouvelle que ce projet-là avance, puisque cet endroit contribue directement à l’économie et au dynamisme social de notre ville, un plus aux services de proximité qui sont si chers à mes yeux. Je sais qu’on parle de l’importance du sport, localement, mais la culture est à mes yeux tout aussi importante pour La Pocatière. »

Un projet d’envergure

La nouvelle salle sera dotée d’équipements technologiques de pointe répondant aux nouvelles normes. Le confort des usagers et l’assurance d’un accès universel aux différents emplacements, jumelés à la création d’espaces de détente et de rassemblement feront vivre aux visiteurs une nouvelle expérience.

Le projet, qui totalise 8 200 000 $, est financé par plusieurs sources, dont le Gouvernement du Québec à la hauteur de 5 300 000 $, suivi du Gouvernement du Canada avec 1 300 000 $. Le Cégep de La Pocatière, la Caisse du Centre-est-du-Kamouraska et la Caisse de l’Anse de La Pocatière apportent quant à eux 1 150 000 $, tandis qu’une campagne de financement a généré 550 000 $.

« Nous sommes en route vers la réalisation de ce grand projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon, qui nous permettra d’avancer vers la mission culturelle, éducative et citoyenne qui nous anime tous. Au cours de ces prochains mois, nous donnerons vie à ce nouvel espace qui a eu 100 ans en 2022, et que nous voulons innovant, audacieux et participatif pour des publics de tous âges », conclut Jean Desjardins.