L’art au cœur des écoles

Le Centre d’art de Kamouraska célèbre en grand la dixième édition de son programme éducatif et artistique Moi à l’œuvre, une initiative qui, année après année, apporte un souffle de créativité et d’innovation aux jeunes de la région.

Ce programme, qui s’inscrit dans un cadre de développement social et d’éducation artistique, parcourt le territoire avec des spectacles-ateliers interactifs destinés à enrichir l’expérience culturelle de 1200 enfants, de Saint-Roch-des-Aulnaies à Saint-Épiphane. Cette édition se distingue par la présence de deux équipes artistiques, et la promesse de deux expositions finales en art actuel, prévues au printemps prochain à Kamouraska et à Rivière-du-Loup.

Depuis octobre, deux équipes de quatre artistes sillonnent les routes, chacune couvrant un secteur spécifique. La première équipe, formée de Josée Bourgoin, Maxime Éthier, Annabelle Guimond-Simard et Emmanuella Razgui-Alain, se concentre sur le secteur allant de Saint-Roch-des-Aulnaies à Saint-André-de-Kamouraska. Ces artistes proposent aux jeunes une exploration de la sculpture, du tournage sur bois, de la peinture, de l’origami, et de divers styles musicaux, de l’électronique au folklorique, sans oublier des chansons à répondre. Les œuvres issues de ces ateliers seront présentées lors d’une exposition au Centre d’art de Kamouraska en avril et en mai 2025, un événement pensé pour être ludique et immersif, parfaitement adapté au jeune public.

La seconde équipe, constituée de Caroline Bolieu, Ariane Fortin-Gilbert, Cassandre Henry et Stéphanie Robert, intervient dans les écoles et les centres de la petite enfance de Saint-Alexandre à Saint-Épiphane. Leur programme inclut des ateliers de danse, de théâtre d’ombres, de photographie et d’art pictural, explorant notamment le cyanotype, la peinture et l’impression à l’encre végétale. Leurs créations seront mises en scène à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup d’avril à juin, permettant aux jeunes et à leur famille de découvrir le fruit de ce parcours créatif et sensoriel.

Le programme Moi à l’œuvre se distingue par son approche novatrice et inclusive. Chaque spectacle-atelier est conçu pour donner aux enfants des outils d’expression uniques, favorisant leurs habiletés sociales et communicationnelles, tout en leur offrant un premier contact avec des disciplines artistiques variées. Pour cette édition anniversaire, la gratuité complète de toutes les activités est rendue possible grâce au soutien de multiples partenaires.

Un programme primé

Moi à l’œuvre a récemment été honoré du prix Excellence par la Société des musées du Québec pour l’édition précédente, Moi à l’œuvre IX – l’exposition familiale, pour sa contribution à la culture et à l’éducation. Ce prix, remis chaque année à une institution pour la qualité de ses projets muséaux, salue l’originalité et l’impact de cette initiative auprès des jeunes.

Avec cette dixième édition, le Centre d’art de Kamouraska souhaite continuer à inspirer la jeune génération, en semant des graines d’art et de culture qui contribuent à l’épanouissement des tout-petits. Ce programme illustre le pouvoir de la créativité comme vecteur d’épanouissement et de développement social dans les communautés locales, tout en renforçant l’accessibilité des arts pour les jeunes de la région.