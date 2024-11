Le Pavage Jirico récidive à Saint-Charles

Quatre rencontres étaient au programme le week-end débutant le vendredi 15 novembre dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Au terme de cette fin de semaine d’activités, les Mercenaires de Lotbinière trônent toujours seuls en tête avec 14 points en huit matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a divisé les honneurs de ses deux rencontres du week-end. Inactif au cours du week-end, le Giovannina de Sainte-Marie demeure tout près avec 10 points, ayant toutefois des matchs en main sur les deux équipes de tête.

Après avoir vaincu les Éperviers de Saint-Charles 5-2 au domicile de ces derniers le week-end précédent, le Pavage Jirico était de retour à l’aréna de Saint-Charles vendredi soir afin d’y disputer un deuxième match en autant de semaines, s’imposant cette fois-ci 5-4 dans une partie plus serrée.

Marc-Olivier Caron a ouvert la marque pour les visiteurs à 5:48, Jonathan Laberge créant toutefois l’égalité un peu moins de six minutes plus tard. Julien Hébert a ensuite permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec un but sans aide à 16:36 et après qu’Édouard Ouellet eu donné une avance de deux buts à 4:47 en début de deuxième, les Éperviers ont pris le contrôle du reste de l’engagement avec trois buts sans réplique.

Gabriel Bouchard portait la marque 3-2 à 5:47, puis Vincent Blackburn créait l’égalité à 9:01 avant de donner l’avance aux locaux à 12:14. Les joueurs du Pavage Jirico ont finalement pris le contrôle du troisième engagement avec deux buts dans les dix premières minutes, soit ceux de Gabriel Lizotte à 5:22 et Joshua Desmarais à 9:30, pour l’emporter. Marque finale, 5 à 4 pour le Pavage Jirico.

Saint-Damien gagne… à Saint-Pamphile

Cela faisait quelques années que la LHCS n’avait pas disputé une rencontre du côté de Saint-Pamphile, l’une des villes originales du circuit. Pour l’occasion, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien. Profitant d’une poussée de quatre buts sans réplique en troisième, dont trois par Jean-Maxime Bond, les Bellechassois ont signé un gain de 6-3 devant la formation de Saint-Jean-Port-Joli.

Après que Xavier Martel eut donné les devants aux Bellechassois à 2:55 en première, le Pavage Jirico a répliqué avec deux buts consécutifs : Jason Faucher a créé l’égalité avec son premier de la saison à 6:21, Zacharie Dumas lançant les siens en avant en fin d’engagement à 17:14.

Charles Dulac-Simard a profité d’un avantage numérique à 11:50 en deuxième pour créer momentanément l’égalité 2-2, Julien Hébert redonnant les devants aux siens peu après avec un but sans aide à 13:29.

C’est en troisième période, donc, que tout s’est joué alors que les joueurs du Plastiques Moore ont explosé avec quatre buts sans réplique pour l’emporter. Raphaël Corriveau a tout d’abord créé l’égalité à 2:14, Jean-Maxime Bond s’imposant avec trois buts en un peu plus de sept minutes, ceux-ci étant inscrits à 8:34. 13:42 et 15:58. Marque finale : 6 à 3 en faveur du Plastiques Moore.

Source : Serge Lamontagne