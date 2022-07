Comme parent-coach nous voulons bien faire les choses. Nous voulons que nos interventions sportives soient efficaces et justes, le plus possible. Nous voulons que nos décisions soient les meilleures au moment où elles sont prises et que nos joueurs s’amusent et progressent. Mais quand vient le temps de faire un retour sur les performances, comment tenir compte des émotions des sportifs sans que nos interventions ne soient vues comme un reproche ou sans que les joueurs ne ressentent de la culpabilité ? Parce que même les encouragements peuvent s’avérer galvanisants pour certains, mais difficiles à gérer pour d’autres. C’est ce que j’appelle « l’art » de la rétroaction !

Les jeunes sportifs sont des humains tout comme ceux qui les entraînent. Toutefois, la maturité de leur cerveau ne leur permet pas d’analyser les situations comme le font les adultes autour d’eux. Par contre, ils sont souvent très conscients de leurs erreurs (parfois plus que de leurs réussites).

Voici six astuces simples à mettre en application pour un « débriefing » efficace, qui met à profit notre intelligence émotionnelle, plus particulièrement, celle de l’empathie, que je compare au leadership.

Poser des questions, moins d’affirmations ;

Observer quels joueurs répondent et comment ils se traitent ;

Accueillir leurs émotions et leurs commentaires ;

Démontrer de l’intérêt à ce qu’ils disent, mais en étant silencieux ;

Utiliser des mots simples ;

Penser un peu plus avec notre sensibilité plutôt qu’avec notre logique et les inviter à faire de même !

C’est en étant empathique à leur réalité et en faisant nous-mêmes preuve d’intelligence émotionnelle en tant que parent-coach qu’on leur inculquera progressivement la valeur du leadership que l’on reconnaît chez les joueurs matures. Avec le temps et avec de l’entrainement, ils apprendront à avoir du recul, à s’observer et à mieux prendre soin de leurs pensées en étant plus indulgents envers eux-mêmes et ainsi démontrer un leadership positif qui inspirera les autres.

Collaboration spéciale : Annie Lavoie, Savoir-être sportif