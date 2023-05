L’artiste-peintre Lisianne Ouellet expose au Café Azimut

Pour une troisième fois, l’artiste-peintre louperivoise, Lisianne Ouellet, expose une dizaine de ses œuvres d’art au Café Azimut de La Pocatière, et ce, du mois de mai à la fin juillet 2023.

Débrouillarde et entrepreneure dans l’âme, en plus de ses indéniables talents d’artiste, cette femme d’affaires qui va bientôt fêter ses 41 ans n’a pas fini de faire parler d’elle. Depuis près d’un an, elle a définitivement pris son envol comme travailleuse artistique autonome pour le compte de son entreprise « Lizo Art Lisianne Ouellet Artiste Peintre ».

Enseignante, artiste et femme d’affaires

Lisianne Ouellet n’avait antérieurement pas prévu de vivre de la vente de ses tableaux. À l’origine, cette dernière souhaitait devenir enseignante pour ensuite se diriger vers les directions d’écoles.

D’ailleurs, c’est ce qu’elle a fait, car celle-ci détient un baccalauréat en enseignement au primaire en plus de posséder une maîtrise en éducation pour le volet administration. Malgré son souhait d’œuvrer dans le domaine de l’enseignement, Mme Ouellet savait que, naturellement, elle avait la fibre artistique.

Depuis sa tendre enfance jusqu’à l’époque de la polyvalente à l’école « Saint-Pierre » de Rivière-du-Loup, cette dernière avait pratiqué avec succès, le théâtre, le chant ainsi que la guitare.

Lisianne a également le souvenir d’un voyage à New York à la fin de son secondaire où elle avait esquissé les défuntes tours jumelles du World Trade Center.

En 2011, pendant une période de chômage où elle regardait des téléséries, et qu’elle procédait davantage à de la suppléance, l’idée de peindre des tableaux lui est venue à l’esprit.

Ayant appris de sa grand-mère maternelle à toujours meubler ses temps libres, même en regardant les programmes télévisuels, Lisianne Ouellet a alors pris la décision d’agir comme son aïeul et de se mettre à son tour à l’art du « tricotage ».

Toutefois, après quelques essais, Lisianne s’est naturellement tournée vers la peinture — un choix qu’elle ne regrettera pas puisque, désormais, elle vit entièrement de la vente de ses œuvres en plus de s’être lancée dans l’immobilier, ce qui lui donne l’autonomie financière nécessaire à l’exercice de sa passion d’artiste.

« Plus jeune, je voulais devenir directrice d’école, finalement, je suis devenue directrice de ma propre vie », a-t-elle déclaré.

Une artiste en demande

Se spécialisant dans les paysages et les portraits d’animaux ainsi qu’à l’occasion de personne, la renommée régionale de cette artiste louperivoise ne cesse de s’accentuer puisqu’elle dispose de commandes de tableaux confirmées pour les deux prochaines années.

Bien entendu, sa notoriété a grandi au fil du temps proportionnellement à l’amélioration de son talent de peintre, ce qui explique naturellement la popularité grandissante de ses œuvres qui, en plus d’être très prisées dans la Kamouraska — en raison notamment de ses expositions au Café Azimut de La Pocatière —, elles se vendent également très bien à l’échelle provinciale.

D’ailleurs, la première commande de tableau qu’elle a naguère obtenu est venue de sa mère qui s’affairait à rénover sa propre cuisine.

« Je ne me doutais pas à ce moment que je vivrais un jour de ma passion », a expliqué l’artiste louperivoise.

Une formation au service de l’art

Bien que Mme Ouellet se plaise davantage dans le domaine artistique que dans celui de l’éducation, force est de constater que sa formation universitaire lui est toujours utile, car elle enseigne désormais à d’autres peintres comment vivre de son art.

« On nous a appris depuis trop longtemps à séparer le travail des loisirs. Par mon métier, j’ai fusionné les deux! », a-t-elle conclu avec enthousiasme.