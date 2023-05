Une année 2022 positive et active pour DELP

Développement économique La Pocatière (DELP) a présenté un bilan financier positif pour 2022, lors de sa dernière assemblée générale annuelle. La vitalité économique du milieu pocatois dans la dernière année a aussi transparu dans le rapport d’activités.

Ils étaient plus d’une vingtaine de membres réunis en assemblée générale annuelle à l’hôtel de ville de La Pocatière, le 9 mai en fin d’après-midi. Le dévoilement des états financiers a permis à tous de constater la bonne santé financière de DELP, qui a terminé l’année 2022 avec un excédent des produits par rapport aux charges de 93 133 $.

Ce profit de plus de 73 000 $, par rapport à l’année précédente, s’explique par un ajustement financier en provenance du gouvernement du Québec pour le projet d’Espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent (EAC BSL).

À ces débuts, ce dernier ne disposait pas de coordonnateur régional jusqu’à l’embauche de Sylvain Dufour. Cette réalité a obligé le directeur général de DELP, Joël Bourque, d’occuper cette fonction temporairement à titre d’organisme fiduciaire. Pour cette raison, une compensation financière rétroactive a été versée à DELP en 2022.

Vitalité économique

Particulièrement active, l’année 2022 a vu les premiers bâtiments être érigés dans le parc industriel Charles-Eugène-Bouchard. Ces nouvelles entreprises sont Transport Jules Langlais et Cardinal Multi. Des discussions avancées avec deux autres entreprises pourraient permettre la construction de deux nouveaux bâtiments dans ce parc et celui de l’Innovation au courant de 2024.

Des projets domiciliaires afin de mieux pourvoir le milieu pocatois en logements ont aussi avancé dans la dernière année. Le plus important, Le Havre, qui doit réhabiliter l’ancien Domaine des Oblats avec une trentaine d’unités de condos et rendre disponible l’équivalent de 70 terrains pour de la construction résidentielle, a mobilisé DELP et la Ville de La Pocatière.

Une étude de caractérisation d’immeubles désaffectés a aussi permis d’en identifier un dont le potentiel de conversion en complexe résidentiel serait possible.

« On a multiplié les rencontres avec les promoteurs et les industriels dans la dernière année. Le manque de logements pour attirer et retenir de la main-d’œuvre est clairement un de nos gros enjeux à l’heure actuelle, avec le manque de place en CPE », a indiqué Vincent Bérubé, maire de La Pocatière et président de DELP.

Marché public

Le déménagement du Marché public de la Grande-Anse sur un terrain appartenant à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière figure parmi les points saillants de la dernière année. La centralité du lieu et sa beauté auraient contribué à l’achalandage l’été dernier.

DELP souhaite continuer le développement du Marché public par l’ajout d’un service alimentaire de dégustations de produits du terroir qui pourrait être confié successivement à différentes associations ou organisations du milieu. Des approches ont déjà été réalisées, à même titre que le recrutement d’exposants qui irait bien jusqu’à maintenant.

« L’émergence de nouveaux marchés publics a fait qu’on s’est assis ensemble ces dernières années avec la MRC de Kamouraska pour bien s’arrimer et éviter de se nuire », a indiqué Rosaire Ouellet, vice-président de DELP et maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Or, ces « travaux d’arrimage » auraient conduit à un terrain d’entente seulement avec la Ville de Saint-Pascal qui tient son marché public le dimanche, alors que La Pocatière le fait le samedi. À Kamouraska, le marché public se tient également les samedis et il sera hebdomadaire cet été contrairement aux autres années où il était occasionnel.

Élections

Quatre postes en élection ont permis à Steve Gignac du Cégep de La Pocatière d’être reconduit pour un autre mandat. Vincent Bouchard de Desjardins Entreprises—Côte-du-Sud, Gérald Beaulieu de l’Agence A@Z Multimédias et Catherine Miranda de Gestion Sandalwood, entreprise propriétaire du Centre La Pocatière, sont les nouveaux membres qui joignent le conseil d’administration.

Précisons que l’élection de Mme Miranda est perçue positivement par le président et maire Vincent Bérubé.

« Nous voulons travailler avec Gestion Sandalwood dans la recherche d’opportunités commerciales pour le Centre La Pocatière », a-t-il déclaré.

La désuétude du centre commercial, ses nombreux locaux vides et son grand terrain sous-utilisé dans un contexte de recherche d’espace pour la densification des milieux urbains sont du nombre des préoccupations qui ont été soulevées lors de l’assemblée.