L’Association conservatrice de Côte-du-Sud s’oppose farouchement au Passeport vaccinal

L’Association du Parti conservateur du Québec de la circonscription de Côte-du-Sud est stupéfaite que le premier ministre du Québec ait annoncé jeudi que son gouvernement irait de l’avant avec l’implantation d’un passeport vaccinal alors que sept provinces canadiennes ont retiré l’obligation du port du masque ou sont en voie de le faire.

Le président de l’association, M. Joey Aubé, estime que l’instauration d’une telle mesure va à l’encontre de la Charte des droits et libertés du Canada et pourrait aussi provoquer un préjudice supplémentaire aux entreprises québécoises qui ont déjà payé un lourd tribut depuis l’instauration des restrictions sanitaires en 2020.

« Les restaurateurs, les tenanciers de bars et les propriétaires de salles d’entraînement commençaient à peine à voir la lumière au bout du tunnel avec toutes les mesures qui leur ont été imposées par Québec depuis le début de cette crise, voilà que ceux-ci seront obligés d’engager du personnel supplémentaire pour notamment faire la police dans leur commerce, alors que nous sommes en pleine pénurie de main-d’œuvre et qu’on tente de redémarrer l’économie. D’ailleurs, si l’implantation de cette politique liberticide semble favoriser un agenda politique douteux, il est fort à parier que nos commerçants verront une chute drastique de leur achalandage comme on le voit actuellement en France avec cette politique, ce qui pourrait malheureusement provoquer plusieurs faillites », a-t-il expliqué.

L’Association ne comprend d’ailleurs pas comment le gouvernement Legault peut favoriser une telle mesure alors qu’il n’y a pas plus de morts au Québec cette année que les années précédentes, mis à part 2020 où le virus a provoqué plus de décès, spécialement dans les centres de soins de longue durée qui, rappelons-le, étaient directement sous la juridiction de Québec.

« Les statistiques concernant les décès au Québec en 2021 sont facilement comparables avec celles des années 2019 et moins. Actuellement, juste dans la région de Chaudière-Appalaches, il n’y a que quatre cas actifs de la COVID-19 sur une population estimée à 420 000 personnes (statistique 2016). Même que le CISSS de cette région ne donne qu’une fois par semaine le bilan covidien au lieu de quotidiennement comme avant, et ce, en raison du faible ratio de cas », a ajouté M. Aubé.

Rappelons que toute cette crise d’urgence sanitaire avait pour but au départ de sauver le plus grand nombre de vie possible du virus.

« Bien que cela fût un lamentable échec dans les CHSLD du Québec, nous pouvons maintenant dire que cette tâche est désormais accomplie grâce à la vaccination massive des personnes à risques. Maintenant, le gouvernement souhaite continuer cette crise non pas pour nous sauver d’une mort certaine, mais bien pour empêcher le reste de la population québécoise (non à risques) d’être malade, ce qui est une tâche logiquement et logistiquement impossible. Aujourd’hui, le gouvernement de François Legault a osé piétiner les droits et la liberté de choix de ses propres citoyens tout en décidant qui sont les justes et les excommuniés de notre société. Souvenons-nous de ce jour comme nous dictes notre devise du Québec, car aujourd’hui est un jour marqué au fer rouge sur le cœur d’un Québec déjà meurtri », a conclu le président de l’association conservatrice locale.

En terminant, comme le disait l’écrivain britannique Ian Watson : « S’il faut vous persuader, rappeler, mettre de la pression, mentir, inciter, faire honte socialement, culpabiliser, menacer, punir et criminaliser… Si tout cela est considéré comme nécessaire pour obtenir votre consentement, vous pouvez être absolument certains que ce qui est promu n’est pas dans votre meilleur intérêt. »