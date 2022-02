L’Association du PCQ de Côte-du-Sud condamne la stratégie du gouvernement Legault 

« Depuis déjà quelques jours, suite à l’annonce du plan de déconfinement du premier ministre Legault, les médias nationaux et la plupart de leurs chroniqueurs déclarent pratiquement la victoire face à la COVID-19, comme si, après le 14 mars prochain, tout serait revenu comme avant. C’est pourtant faux puisque l’urgence sanitaire et le passeport vaccinal seront toujours en vigueur après cette date », écrit le Parti conservateur du Québec par voie de communiqué.

« François Legault veut étirer l’état d’urgence sanitaire jusqu’à la mi-mars, comme il l’a répété mercredi en conférence de presse. Pourquoi donc maintenir artificiellement la situation qui n’est pourtant pas appuyée par la science ? », s’est demandé Joey Aubé, président de l’association conservatrice de Côte-du-Sud.

L’article 129 de la loi sur la santé publique prévoit que le gouvernement devra déposer dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire, un rapport détaillé de la manière dont celui-ci a procédé durant cette période, notamment la liste des contrats sans appel d’offre.

« Comme par hasard, les travaux de l’Assemblée nationale se terminent le 10 juin prochain et ne reprendront pas avant les élections du 3 octobre de cette année. On n’aura donc jamais ce rapport avant l’élection », a quant à lui déclaré mercredi sur les réseaux sociaux, le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime.

N’oublions pas que, depuis deux ans, le gouvernement a octroyé plus de 4 milliards de dollars de l’argent des Québécois dans des contrats sans appel d’offre.

« Bien que le parti conservateur du Québec soit satisfait de la procédure de déconfinement annoncé par le gouvernement cette semaine, et ce, malgré la lenteur du processus se comparant à d’autres provinces canadiennes comme l’Alberta et la Saskatchewan, il est important pour la population de comprendre que le Parti conservateur du Québec ne lâchera pas la pression jusqu’à ce que toutes les mesures sanitaires, incluant l’urgence sanitaire et le passeport vaccinal, soient une chose du passé », a conclu M. Aubé.

Source : PCQ de Côte-du-Sud