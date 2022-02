Saint-Aubert se questionne sur sa surconsommation d’eau potable inexpliquée

Selon de récentes statistiques, l’utilisation de l’eau potable par les résidents de Saint-Aubert a augmenté considérablement depuis la fin de 2019 sans rien pour le justifier, ce qui questionne le conseil municipal.

Un des conseillers à la table, Mickaël St-Pierre, a relaté les fruits de ses constatations. Ces informations ont été mentionnées au procès-verbal d’une récente séance du conseil municipal.

Il indique qu’à la fin de 2019 et en 2020, on note une consommation supplémentaire d’environ 1 200 000 L d’eau par mois, soit environ 20-30 % de la consommation de 2018. « Les coûts de cet excès d’utilisation d’eau pour Saint-Aubert sont d’environ 15 000 $ à 20 000 $ par année. Cette situation serait encore présente en 2021 », peut-on lire.

On estime toutefois que la consommation de Saint-Aubert est stable depuis quelques années et que rien n’explique l’augmentation marquée de 2019-2020. On précise également que le volume de l’affluent des eaux usées n’a pas augmenté entre 2019 et 2020.

Le conseiller dans ses explications rapporte qu’un bris sur la valve de conduite principale a été constaté le 5 novembre 2019. Ceci concorderait avec le début de la surconsommation d’eau potable de Saint-Aubert.

Lien avec Saint-Jean-Port-Joli

Ceci étant dit, la particularité de l’approvisionnement en eau à Saint-Aubert réside en une entente avec Saint-Jean-Port-Joli, qui remonte aux années 1980. Les deux municipalités puisent leur eau à même la rivière Trois-Saumons. L’eau est traitée dans une usine située à Saint-Aubert, propriété à 85 % de Saint-Jean-Port-Joli et 15 % de Saint-Aubert.

Les coûts d’exploitation et de gestion, confiée à une firme externe, sont toutefois facturés chaque année selon la consommation de chacune des municipalités.

Ainsi, alors que Saint-Aubert constate une surconsommation, Saint-Jean-Port-Joli remarque une baisse de sa consommation d’eau potable, qu’elle attribue principalement à la mise en place d’un suivi serré depuis 2019. En effet, depuis cette date, une trentaine de fuites ont été colmatées rapidement, évitant sans doute une surconsommation.

Coûts

Pour revenir aux réflexions de Saint-Aubert, certaines hypothèses et propositions ont été avancées dans le résumé inscrit au procès-verbal, dont une analyse plus rigoureuse pour déceler les écarts importants, faire vérifier les pertes d’eau sur le réseau et peut-être voir à l’installation de compteurs d’eau dans les maisons ou les entreprises, sans nécessairement facturer.

Saint-Aubert n’a pas voulu nous accorder d’entrevue à ce sujet, car des discussions de travail sont en cours entre les deux municipalités, on nous indique que les questions à débattre requièrent d’obtenir au préalable des avis techniques particuliers.