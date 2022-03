L’association du PCQ de Côte-du-Sud estime que le gouvernement caquiste tente de nuire au Parti conservateur du Québec

Le premier ministre du Québec François Legault continue toujours d’insulter l’intelligence des Québécois, et ce, même en cette fin de crise covidienne, de l’avis du président de l’association locale du Parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud Joey Aubé. « Après les discours infantilisants, les promesses rompues, et les nombreuses volte-face, voilà donc que le gouvernement du Québec a omis de mentionner que son passeport vaccinal restera en vigueur au-delà de la date symbolique du 12 mars prochain pour un secteur bien précis », dit-il.

En effet, les rassemblements privés dans une salle louée ou un lieu privé intérieur avec un nombre illimité de personnes seront possibles uniquement si le passeport vaccinal y est demandé, avec, en sus, le port du masque et la distanciation sociale. Qui plus est, seulement un nombre limité de 20 personnes pourront se rencontrer légalement sans avoir besoin de ces mesures « dépassées ».

« C’est vraiment incroyable ! On nous parle des deux côtés de la bouche puisque d’un côté on nous dit que c’est la fin des mesures sanitaires, et de l’autre, on continue en hypocrite d’exiger le passeport vaccinal pour des événements privés de plus de vingt personnes alors qu’après le 12 mars prochain, il y aura au moins 20 000 partisans au Centre Bell pour assister à un match du Canadien, et ce, par-dessus le marché, sans distanciation sociale et sans masque à l’intérieur, alors que ceux-ci n’auront pas besoin de présenter leur passeport avant d’entrer », a expliqué perplexe Joey Aubé.

Ce dernier se demande par ailleurs s’il s’agit d’un oubli d’ajustement de la part du gouvernement caquiste, ou bien d’une volonté à peine dissimulée de nuire à ses opposants politiques, car cette mesure affecte spécifiquement les événements publics à grand déploiement, comme les rassemblements politiques qui pourrait largement faire bénéficier le Parti conservateur du Québec qui, rappelle-t-il, dispose actuellement 54 000 membres actifs. Si cela est fondé, le CAQ serait directement en violation de la loi électorale mise en application par le DGEQ qui énonce clairement qu’il est interdit pour un parti politique d’empêcher un ou des opposants de faire son travail électoral auprès de la population ou de se servir de sa gouvernance à son avantage, poursuit-il.

« Cette mesure est complètement infondée. Partout à travers le monde ainsi que dans les différentes provinces canadiennes, les masques tombent et les passeports vaccinaux disparaissent. Cette mesure est là uniquement pour nuire aux efforts sur le terrain du Parti conservateur du Québec qui est actuellement la principale menace à l’hégémonie caquiste. Jamais nous ne refuserons à des gens de participer à nos événements publics. Contrairement à la CAQ, nous souhaitons rassembler les Québécois et non encore les diviser comme l’a fait de façon machiavélique François Legault durant la crise covidienne », a insisté Joey Aubé, en rappelant que sa formation politique attend toujours que la partielle dans Marie-Victorin soit déclenchée, alors qu’il n’y pas de raison apparente qu’elle ne le soit pas.

« Nous demandons directement au gouvernement d’être clair sur la question des mesures sanitaires et de retirer le passeport vaccinal pour toutes les circonstances de la vie des Québécois et de mettre ainsi en application son discours concernant “l’apprentissage à faire pour vivre avec le virus”. Faisons confiance à l’intelligence des gens pour qu’ils puissent évaluer eux-mêmes les risques dans leur vie de tous les jours », a conclu Joey Aubé.

Source : Association locale du Parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud