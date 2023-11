L’Atelier du Partage sur une lancée

Clients et bénévoles sont nombreux à s’être entichés de l’Atelier du Partage à Saint-Pascal. Un an après son déménagement, la friperie est non seulement en adéquation avec sa mission, mais elle collabore avec Biopterre à un projet de recherche que l’on souhaite voir régler le problème environnemental des textiles en fin de vie.

L’Atelier du Partage existe depuis 1987 à Saint-Pascal. Jadis, la friperie était installée dans un petit local de l’Édifice Morneau sur la rue Taché. À pareille date l’an dernier, l’OBNL déménageait face à la Caisse Desjardins après s’être porté acquéreur du bâtiment de l’ancien magasin Korvette.

« C’est le jour et la nuit si on compare avec l’ancien local », souligne Élodie Fortin, chargée de projet.

Avec ses 5200 pi2, l’Atelier du Partage offre un environnement de magasinage bonifié avec un plus grand choix de marchandise pour la clientèle, un lieu d’entreposage mieux organisé et un espace de tri plus spacieux. Dès l’ouverture à 10 h, les clients se précipitent, et c’est ainsi tous les jours d’ouverture, du mercredi au samedi, assure la gérante Charlyne Cayer.

« On pensait fermer durant l’été, car on s’attendait à ce que ça soit plus tranquille. On est demeuré ouvert et les ventes ont été au rendez-vous. Les gens y croient et on le sent », poursuit-elle.

Les bénévoles sont aussi nombreux à vouloir prêter main-forte. La relance de l’organisme a fait penser leur nombre à 40 depuis un an. Ensemble, ils cumulent entre 500 et 800 heures de travail, assurant notamment le difficile tri des marchandises, dont la quantité reçue ne cesse de croître.

« On a misé beaucoup sur l’organisation du travail et l’ambiance agréable afin que ça soit le moins lourd possible. Jusqu’à présent, on ne s’est pas trompé », mentionne Charlyne Cayer.

Respecter la mission

Le succès de l’Atelier du Partage a un effet direct sur le chiffre d’affaires qui a triplé dans la dernière année. L’OBNL a pour mission de revaloriser les dons reçus, de venir en aide aux gens en situation de vulnérabilité et d’appuyer financièrement les organismes qui apportent du soutien à ces mêmes personnes. L’excellent démarrage vécu dans la dernière année facilite l’atteinte de ces objectifs.

Sur le plan environnemental, les gains demeurent inchangés. Comme à l’époque où la friperie était située dans l’Édifice Morneau, l’Atelier du Partage revalorise un tiers des matières reçues. Une portion équivalente est envoyée à l’enfouissement (30 tonnes) et un dernier tiers est destiné à un revendeur.

« Ces proportions sont similaires à celles des autres friperies du Bas-Saint-Laurent », précise Élodie Fortin.

L’OBNL ne demeure pas les bras croisés pour autant, au point de pousser l’audace en s’alliant à Biopterre pour un projet de recherche de revalorisation des textiles. L’avenue étudiée est celle de la création de mycomatériaux à partir de fibres textiles destinées à l’enfouissement. Une aide financière obtenue par le biais de la MRC de Kamouraska permet la poursuite de ce projet de recherche échelonnée sur une période d’un an.