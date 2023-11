Cégep de La Pocatière : Des portes ouvertes réussies

Jeudi 9 novembre dernier, le cégep de La Pocatière et ses centres d’études collégiales de Montmagny et du Témiscouata ont tenu leur soirée portes ouvertes. Pour la première fois, les trois campus ont simultanément présenté cette activité de recrutement destinée aux futurs étudiants potentiels.

Employés et étudiants actuels étaient au poste pour faire connaître les milieux d’enseignement et de vie que sont les trois campus du cégep de La Pocatière. Plus de 210 visiteurs ont profité de l’occasion pour poser leurs questions sur les programmes d’études, la vie étudiante et les services offerts.

« Nous sommes fiers de voir le grand nombre de personnes qui considèrent notre maison d’enseignement et nos centres d’études pour la poursuite de leur formation. Nos programmes d’études sont dynamiques et préparent efficacement les étudiants à leur arrivée à l’université ou sur le marché du travail. Nos visiteurs étaient visiblement très contents de découvrir notre cégep ainsi que la convivialité, proximité et disponibilité qui nous caractérisent », souligne Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Version virtuelle

Un peu plus tôt dans la journée, des portes ouvertes virtuelles destinées aux étudiants internationaux potentiels ont également permis à une dizaine de personnes de poser des questions à des représentants du Cégep. Rappelons que cette année, le cégep de La Pocatière et ses centres d’études comptent sur la présence de 133 étudiants internationaux, un nombre record qui montre que les efforts déployés en recrutement international portent fruit.

Prochaines portes ouvertes

Les prochaines portes ouvertes du cégep de La Pocatière et du centre d’études collégiales de Montmagny se tiendront le samedi 27 janvier 2024 de 12 h à 16 h. Elles seront à nouveau l’occasion de découvrir la vie dans ces établissements et de poser toutes les questions sur les programmes et activités offerts. Plus d’informations au cegepdelapocatiere.qc.ca.

Source : Cégep de La Pocatière