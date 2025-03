L’Auberge Cap Martin passe à l’ère numérique

L’Auberge Cap Martin de La Pocatière adopte des solutions d’accès automatisé pour améliorer l’expérience client, à l’occasion d’un projet de modernisation évalué à plus de 800 000 $.

« Nous voulons mettre le Cap Martin au goût du jour, avec des technologies adaptées aux nouvelles attentes des voyageurs, explique Marielle Bélanger, propriétaire de l’établissement depuis plusieurs années. L’objectif est de simplifier l’arrivée des clients tout en conservant un service humain pour ceux qui le préfèrent. »

Le projet, qui bénéficie d’une aide gouvernementale de 14 431 $, comprend l’installation de serrures électroniques à code sur 32 des 52 chambres du motel. Les clients pourront ainsi accéder directement à leur hébergement sans clé, une option qui s’impose de plus en plus dans le domaine hôtelier. Une partie des chambres conservera l’ancien système avec clés traditionnelles.

« Nous avons une clientèle fidèle, dont des personnes âgées qui aiment toujours être accueillies par notre équipe, précise Mme Bélanger. Nous avons donc choisi une transition progressive, en gardant un service à la réception pour ceux qui en ont besoin. »

Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2026, mais l’essentiel des améliorations sera en place dès cet été. Pour Marielle Bélanger, ce projet s’inscrit dans une vision à long terme : « On veut que le Cap Martin demeure une référence en matière d’hébergement dans la région, en misant sur l’innovation, la nature et un accueil chaleureux », conclut-elle. La relève de l’entreprise est entre bonnes mains, puisqu’elle est assurée par Caroline Gamache, fille de Mme Bélanger, qui s’implique activement dans cette transition technologique.

« C’est une chance d’avoir une fille passionnée qui veut poursuivre notre aventure », conclut Mme Bélanger. « Aujourd’hui, trouver une relève est un défi pour plusieurs entrepreneurs. Ici, on a la chance de pouvoir continuer l’histoire du Cap Martin en famille. »

L’Auberge Cap Martin : une histoire d’accueil et de tradition

Depuis son ouverture le 29 janvier 1979, il y a 46 ans, l’auberge Cap Martin est un point de repère incontournable à La Pocatière. Située aux abords de l’autoroute 20, elle a grandi au fil des décennies pour devenir un établissement de 52 chambres, avec une salle de réception et un restaurant apprécié des habitués.

« J’ai commencé à y travailler dès l’ouverture, et c’est devenu une véritable histoire d’amour, confie Marielle Bélanger, propriétaire actuelle de l’auberge. J’ai vu l’établissement évoluer, s’agrandir et s’adapter aux besoins des voyageurs. »

D’abord conçu comme un petit hôtel familial de 20 chambres, le Cap Martin a connu plusieurs phases de développement. Sous la direction de différents propriétaires, il a gagné en notoriété avant d’être repris par Mme Bélanger et son époux.

Côté restauration, la pandémie a forcé le Cap Martin à s’adapter. Désormais, le restaurant se spécialise dans les déjeuners et les dîners du lundi au vendredi, une décision prise pour assurer un service de qualité malgré la pénurie de main-d’œuvre.

« Nos cuisinières sont formidables. Nous misons sur un menu avec des plats maison », explique Mme Bélanger. Parmi les spécialités, les poke bowls sont devenus un incontournable, tout comme les salades fraîches et les plats du jour qui mettent en valeur les produits locaux.

L’auberge mise aussi sur le confort de ses chambres. « Nos clients veulent bien dormir, et profiter d’une belle vue sur le fleuve. Plutôt que de tout remplacer, on mise sur des améliorations ciblées : de bons matelas, des balcons pour admirer le coucher de soleil, et des savons artisanaux de Saint-Pacôme », détaille la propriétaire.

L’avenir du Cap Martin est entre de bonnes mains avec la relève assurée par Caroline Gamache, fille de Mme Bélanger. Déjà impliquée dans la modernisation de l’établissement, elle prendra graduellement les rênes de l’entreprise.