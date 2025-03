Bernard Généreux annonce 463 994 $ pour les aînés

Le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux a annoncé l’octroi d’une enveloppe de 463 994 $ à 23 organismes de sa circonscription. Ce financement, issu du programme Nouveaux Horizons, permettra la réalisation de projets communautaires conçus et dirigés par des aînés. Les subventions attribuées varient entre 3000 $ et 25 000 $ par projet.

Le député en a profité pour souligner l’importance de cet appui financier afin d’améliorer les conditions de vie des aînés de sa région. « Mon équipe et moi sommes heureux de contribuer à ces belles réussites en soutenant les organismes locaux dans la préparation de leurs demandes. J’ai hâte de voir ces initiatives prendre forme ! » a-t-il déclaré.

Les projets retenus visent ainsi à renforcer la sécurité, le confort et le bien-être des aînés, en modernisant des infrastructures, en favorisant les activités sociales, et en améliorant l’accessibilité des lieux communautaires.

Des projets variés

Parmi les initiatives financées, on retrouve la rénovation et la modernisation d’espaces communautaires, comme la salle du club FADOQ Saint-François-de-Montmagny (11 164 $), la modernisation des espaces de rencontre pour aînés à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues (3146 $), et la réfection de l’escalier de la salle communautaire de Saint-François-Xavier-de-Viger (25 000 $). Plusieurs projets visent à améliorer l’accessibilité, notamment à Lac-Frontière (25 000 $) et au centre communautaire Innergex de Saint-Épiphane (25 000 $).

D’autres initiatives encouragent l’activité physique et sociale, comme Aînés actifs à Saint-Just-de-Bretenières (25 000 $), le développement du pickleball à Montmagny (7000 $), et la création d’un espace extérieur pour ce sport à Saint-Pacôme (24 095 $). Le bien-être des aînés est aussi au cœur des projets, avec l’amélioration de la résidence Marcelle-Mallet (18 482 $), la réfection de la cuisine du Centre de vacances de Saint-Cyprien (20 557 $), et la mise en place d’espaces de partage comme Échos et experts de la Fondation André-Côté (18 050 $) ou Le Café des aînés à la médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud (25 000 $).

D’autres projets soutiennent la culture et l’artisanat, notamment la bonification des ateliers de tissage à Saint-Damase-de-l’Islet (19 875 $) et à Saint-Jean-Port-Joli (11 104 $). Enfin, plusieurs municipalités bénéficieront d’améliorations, comme Kamouraska pour la modernisation de son local des loisirs (22 638 $), Cacouna pour des améliorations sonores et lumineuses (25 000 $), et Saint-Bruno-de-Kamouraska pour le confort et l’accessibilité de sa salle communautaire (22 000 $).

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche de soutien et de reconnaissance du rôle essentiel des aînés dans la communauté. Elles visent à offrir des conditions de vie optimales à cette population en favorisant leur implication sociale et en valorisant leur bien-être.

Les responsables du projet Rénovation de la salle de l’âge d’or et vie active du Club FADOQ Saint-François-de-Montmagny entourent le député Généreux. Photo : Courtoisie