Laurier Michaud veut défendre sa réputation

Près de trois mois après avoir été écarté comme candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud en raison d’« allégations sérieuses », Laurier Michaud sort finalement de son silence. L’ancien policier conteste leur bien-fondé et a retenu les services d’un cabinet d’avocats afin de défendre ses droits et sa réputation.

Dans un communiqué transmis aux médias le 1er septembre, M. Michaud revient pour la première fois publiquement sur l’épisode qui avait brusquement mis fin à sa candidature libérale en juin dernier. « À la suite de la décision du Parti libéral du Québec, en juin dernier, de retirer la candidature de M. Laurier Michaud en invoquant publiquement des “allégations sérieuses”, ce dernier conteste vigoureusement le bien-fondé de ces allégations », peut-on lire dans le document.

Rappelons que Laurier Michaud avait remporté l’investiture libérale dans Côte-du-Sud le 31 mai, à Saint-Jean-Port-Joli, devant Nancy Saint-Pierre et Benoît Cloutier. Moins de deux semaines plus tard, le chef libéral Charles Milliard annonçait qu’il ne représenterait finalement pas la formation aux élections générales. Le PLQ avait alors justifié sa décision par des informations jugées suffisamment sérieuses pour retirer sa candidature, sans, toutefois, en dévoiler publiquement la nature.

Un cabinet d’avocats mandaté

Considérant les conséquences qu’il estime importantes, M. Michaud a maintenant retenu les services du cabinet Grey Casgrain afin de défendre ses droits et de protéger son nom.

Selon les précisions obtenues par Le Placoteux, cette démarche ne vise pas directement le Parti libéral du Québec. Elle cherche plutôt à faire la lumière sur ce qui lui est reproché. Aucune précision n’est toutefois donnée quant aux actions que pourraient entreprendre ses avocats.

Dans sa sortie publique, l’ancien sergent revient également sur ses 30 années de carrière à la Sûreté du Québec. Il soutient avoir exercé ses fonctions « avec professionnalisme et rigueur, animé par le devoir de protéger les citoyens ».

Après sa carrière policière, il dit avoir choisi la politique dans le but de servir la collectivité et de défendre les intérêts de la population « avec intégrité ainsi que dans le respect des règles d’éthique et de déontologie ».

Laurier Michaud ne compte cependant pas en dire davantage à ce stade. Il indique qu’il ne fera aucun autre commentaire sur le sujet.