L’avenir de Promotion Kamouraska maintenant connu

La nouvelle mission de Promotion Kamouraska sera exclusivement touristique. Le président de l’organisme Gervais Darisse l’a confirmé, précisant que le modèle s’inspirera de ses voisins Destination L’Islet et Tourisme Rivière-du-Loup, évitant une confusion qui était souvent reprochée par les membres.

L’avenir de Promotion Kamouraska était incertain depuis plusieurs mois à la suite du départ de la directrice générale Pascale Dumont-Bédard, l’automne dernier. Une réflexion stratégique s’en est suivie et la direction de l’organisme est assurée depuis de façon intérimaire par le directeur de la MRC de Kamouraska Jean Lachance.

Un nouveau directeur général sera embauché de façon officielle au tournant de l’automne, d’ajouter Gervais Darisse. Il aura pour mandat de mettre en place la nouvelle mission de Promotion Kamouraska qui sera exclusivement consacrée au tourisme, avec quelques mandats spécifiques et ponctuels provenant de la MRC de Kamouraska, dit-il.

« On avait déjà un mandat touristique, mais en faisant notre réflexion stratégique, on s’est aperçu que nos autres missions, comme les communications et l’attractivité, mêlaient probablement les acteurs de l’industrie qui n’étaient pas suffisamment nombreux à s’impliquer financièrement et comme administrateurs au sein de l’organisme, si on se compare à Tourisme Rivière-du-Loup ou Destination L’Islet », résume le président.

Promotion Kamouraska a donc décidé « de copier ce qui se fait de bon ailleurs », pour reprendre les termes de Gervais Darisse. Les mandats en attractivité et communications seront donc rapatriés sous peu dans le giron de la MRC de Kamouraska.

Le président de l’OBNL est d’avis que le moment ne pouvait pas mieux tomber pour procéder à cette restructuration. D’une part, la COVID-19 a forcé, en quelque sorte, une forme de temps d’arrêt. Le départ de la directrice générale et récemment de la personne responsable des communications, Manon Weber, permet également à l’organisme et la MRC de repartir sur de nouvelles bases. S’ajoute à cela un excédent d’exercice de 44 464 $ présenté en assemblée générale annuelle le 13 mai dernier qui a permis à Promotion Kamouraska d’effacer sa dette à long terme, ce qui est prometteur pour l’avenir de l’OBNL.

« Notre constat est que la promotion touristique n’a pas à souffrir des autres missions de l’organisme qui ne permettaient pas d’assumer une viabilité financière. Avec la nouvelle orientation, on veut bâtir un organisme fort, dynamique et vigoureux où le tourisme ne sera plus le parent pauvre du groupe », a déclaré Gervais Darisse.

Bilan 2020

Malgré une saison touristique record l’été dernier avec des lieux d’hébergement complets et des restaurants au maximum de leur capacité, une baisse d’achalandage totale de 65 % a été observée dans deux des trois bureaux d’information touristique de La Pocatière et Kamouraska — Saint-Pascal n’était pas ouvert l’an dernier. Ce résultat s’explique en partie par l’absence de touristes canadiens-anglais, américains et européens causée par la fermeture des frontières et les restrictions de déplacements liés à la COVID-19.

Les touristes de passage dans la région étaient aussi mieux préparés en ayant déjà en tête leur destination et leur itinéraire, laissant peu de place à l’improvisation. La Maison du Kamouraska, qui fait office de maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à La Pocatière a aussi été ouverte 96 jours au lieu des 112 jours prévus initialement.

Promotion Kamouraska se prépare maintenant à la saison 2021 qui s’annonce aussi achalandée que l’an dernier. Le guide touristique 2021 est actuellement en impression, de souligner le président, et les municipalités du littoral promettent d’être mieux organisées pour accueillir les campeurs improvisés, chose qui a fait défaut à plusieurs endroits l’an dernier.