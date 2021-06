Travaux majeurs aux Sentiers d’Ixworth

Des investissements majeurs seront réalisés aux Sentiers d’Ixworth de Saint-Onésime. La Municipalité vient de recevoir une subvention d’un peu plus de 47 000 $ provenant du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth doit ajouter près de 15 000 $, ce qui porte la somme totale à environ 62 000 $. Les travaux ont débuté le 3 juin et sont exécutés par Parc Bas-Saint-Laurent.

Le projet, chapeauté par la présidente du Comité de développement Francine Lamarre, implique la reconstruction de passerelles, l’amélioration de la signalisation et l’ajout de toilettes sèches, dont une au chalet d’accueil et l’autre au camp des chutes. À l’abandon depuis quelques années, une cure de jouvence est d’ailleurs prévue à ce fameux camp des chutes, selon la directrice générale de la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth Nancy Lizotte.

« La toiture sera refaite, le plancher également, la porte sera réparée et du mobilier fixe sera ajouté à l’intérieur », résume-t-elle.

Un bon nettoyage sera aussi effectué dans les sentiers. L’ensemble représente l’équivalent de 160 h de travail.

Autres subventions

D’autres investissements seront aussi réalisés incessamment à la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, mais à partir d’autres subventions. À la Salle Les Générations, une subvention de près de 25 000 $ provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral permettra de remplacer la petite télévision par un projecteur et d’installer des portes automatiques pour les personnes à mobilité réduite.

À même cette subvention, un projet intergénérationnel de jardinage dans des bacs installés le long de l’édifice municipal sera réalisé en collaboration avec l’école de l’Étoile-Filante et le Club du Renouveau-Âge d’Or de Saint-Onésime. Un système d’irrigation fait également partie du projet.

« Il y a plusieurs autres projets qui sont sur la table et dont nous sommes en attente de subvention, mais je peux quand même confirmer que 42 000 $ seront investis pour mettre à niveau la patinoire en vue de la prochaine saison hivernale », conclut Nancy Lizotte.