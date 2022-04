Saint-Marcel en quête d’une identité qui marque

La Municipalité de Saint-Marcel dans L’Islet est à la recherche du slogan et du logo parfaits qui les révéleront comme jamais à la face du monde. Un concours a été lancé en ce sens et fait appel autant aux résidents actuels qu’aux anciens.

Anciennement résident de Saint-Raymond-de-Portneuf, le conseiller Réal Petitclerc a fait référence au slogan « la ville de l’automobile » qui a longtemps qualifié son patelin d’origine et qui rappelait l’abondance de concessionnaires automobiles qu’on y retrouvait. « On ne se le cachera pas, on est dans le marketing pur et dur », a enchaîné l’ancien enseignant en administration, conscient que ce type de dénomination aide parfois à situer une municipalité sur une carte, tout en dévoilant une partie de ce qu’on y retrouve.