Les chasseurs printaniers de l’oie blanche, alliés des cultivateurs

Puis, l’espèce est redevenue abondante, voire surabondante. Les derniers inventaires effectués avant la pandémie estiment à environ 700 000 le nombre d’oies présentes au Québec alors que la cible est de maintenir la population entre 500 000 et 750 000. C’est pourquoi la récolte de conservation printanière de l’oie blanche est autorisée chaque printemps, puisqu’environ 75 000 oies sont abattues par les chasseurs au printemps et à l’automne, bon an mal an.

« Habituellement, le cultivateur va m’appeler pour me signifier la présence des oies blanches. On va donc marcher la terre en premier pour les faire sortir de là, surtout si c’est un champ vert (avec luzerne). Puis on s’installe dans la nuit et on va passer l’avant-midi là, en abattant les oiseaux qui viennent nous voir. On protège le site en restant longtemps et le bruit des décharges va même décourager tous les oiseaux sur les terres environnantes », résume M. Harvey.