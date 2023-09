Le 15 septembre : Journée internationale de la démocratie

L’Organisation des Nations unies (ONU) a désigné le 15 septembre comme Journée internationale de la démocratie. Le thème pour 2023 était : « Autonomiser la prochaine génération ».

Ce thème mettait l’accent sur le rôle essentiel que doivent jouer les jeunes pour maintenir et faire progresser la démocratie dans le monde. Pour cela, il importe que, dès maintenant, ils reçoivent une éducation qui les conscientise et les sensibilise à l’importance de prendre la parole. À nous de garantir que leurs voix soient incluses dans les décisions qui ont un impact profond sur leur monde.

La démocratie peut se réaliser à tous les paliers, à l’international comme chez nous, dans nos communautés. Les jeunes d’aujourd’hui agiront comme les électeurs de demain. En leur apprenant à développer leur réflexion, leur sens critique, et à avoir un droit de regard sur les décisions qui les concernent, nous leur offrons un environnement dans lequel ils sentent que leur voix compte dans leur monde, à leur échelle. Nous autonomisons la prochaine génération au regard de la démocratie.

Dans cette lignée, tous les stagiaires aux Ateliers Mon-Choix participent à l’élaboration de leur propre plan de croissance. Comme nous offrons une diversité de plateaux d’intégration et de développement des compétences, les stagiaires ont la liberté de choisir celui à expérimenter, et d’en changer s’il ne lui convient pas. Un bout de chemin vers la grande route de l’autonomie!

Qui dit démocratie, dit élection!

Le mercredi 13 septembre, les Ateliers Mon-Choix ont tenu une double assemblée générale annuelle (AGA). En raison d’un changement de dates pour l’année financière, on a tenu une AGA pour 2022, et une seconde pour les six premiers mois de 2023. Un nouveau conseil d’administration a été élu : Gilles Michaud, président; Monique Côté, vice-présidente; André Laforest, secrétaire-comptable; Marjolaine Émond, Nathalie Bélanger, Mario Laplante et André Gagnon, administrateurs.

Aux Ateliers Mon-Choix, l’engagement volontaire prime autant chez le conseil d’administration que parmi le personnel, rémunéré et bénévole. Une formidable équipe voit à la réalisation de la mission en réinsertion sociale : Johanny Lavoie Dion, responsable du plateau de travail couture et de celui de la Boutique Mon-Choix; Johanne Hudon, intervenante psychosociale; Nathalie C., commis boutique; Philippe Poirier Racine, manutentionnaire; Dany St-Pierre, chauffeur; Claudel Pariseau, directeur général. Depuis le début de l’organisation, plusieurs personnes bénévoles dédiées au volet des communications, à l’administration, au soutien technique et à la Boutique Mon-Choix complètent l’équipe de travail.

Collaboration spéciale : Monique Côté