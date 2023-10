La Fondation TELUS encourage l’enseignement technologique et scientifique

La Fondation TELUS pour un futur meilleur et son Comité d’investissement communautaire soutiennent activement la Fondation de recherche appliquée en technologie physique de La Pocatière (Accro de la techno). Plus précisément, le don a permis d’offrir de nouveaux ateliers éducatifs sur la lumière, l’électronique et la pensée informatique favorisant un apprentissage des sciences par des activités technologiques et scientifiques concrètes pour les jeunes des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.

À ce jour, l’engagement total de la Fondation TELUS pour un futur meilleur et de son Comité d’investissement communautaire s’élève à 18 500 $. Il a permis de rejoindre 1660 jeunes et de susciter leur intérêt pour les sciences, les technologies et les carrières qui y sont associées.

« Dans le comité d’investissement communautaire de TELUS, nous estimons essentiel de cultiver la compréhension et la passion des sciences et de la technologie chez les futurs leaders des communautés où nous vivons. En unissant nos énergies, nous visons à forger un avenir prometteur, unifié par le savoir et propulsé par l’innovation, au bénéfice de tous. Cette solidarité concrétise la promesse de la marque TELUS : ensemble, créons un futur meilleur », a déclaré Louis Khalil, président du Comité d’investissement communautaire.

« TELUS contribue de manière significative à la mission éducative d’Accro de la Techno qui vise à augmenter l’intérêt des jeunes pour les sciences et technologies et pour les carrières dans ces domaines. De manière concrète, le soutien de la Fondation TELUS pour un futur meilleur a permis le développement de quatre nouvelles activités incluant l’achat de matériel. Ces activités abordant les thématiques de la lumière, de l’électronique, de la pensée informatique et de la fabrication numérique ont rejoint 1 660 jeunes de 10 à 15 ans au cours des trois dernières années. En d’autres mots, le soutien de TELUS permet à des jeunes de vivre des réussites en science par le biais d’activités concrètes et stimulantes », a ajouté pour sa part Éric Dufresne, directeur général de l’organisme Accro de la techno.

« Grâce aux ressources et aux ateliers fournis par l’organisme, les élèves développent la curiosité, l’engagement, la collaboration et améliorent leurs compétences, conduisant ainsi à un plein épanouissement dans le domaine des sciences et technologies », conclut Dave Alexandre, enseignant à l’école Saint-Jean de Saint-Jean-Port-Joli.