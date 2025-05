Le 17 mai prochain : Une journée dédiée à l’environnement à Saint-Jean-Port-Joli

Dans la foulée du Jour de la Terre 2025, ayant eu lieu le 22 avril dernier, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli annonce la tenue d’une journée spéciale consacrée à la préservation de l’environnement, le samedi 17 mai au parc des Trois-Bérets. Deux activités phares seront organisées, en l’occurrence la distribution annuelle d’arbres et le nettoyage des berges du Saint-Laurent.

Dès 9 h, la distribution d’arbres débutera, offrant aux citoyens de Saint-Jean-Port-Joli l’occasion de se procurer gratuitement une variété d’arbres tels que des pins, des épinettes, des érables et des bouleaux. Ces arbres, en plus de décorer nos paysages, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques en produisant de l’oxygène, en purifiant l’air, et en offrant un habitat pour la faune ailée. Ils contribuent également à réduire les îlots de chaleur urbains, améliorant ainsi la qualité de vie locale.

Nettoyage des berges du Saint-Laurent

L’après-midi, dès 13 h, les bénévoles seront invités à se joindre au nettoyage des berges du Saint-Laurent, une initiative soutenue par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en partenariat avec la Table de concertation régionale du sud de l’estuaire moyen et l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud.

L’objectif est de ramasser les déchets et les débris accumulés sur les rives, tout en sensibilisant les participants aux enjeux climatiques et à leurs effets sur notre littoral. Cette activité s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau, visant à protéger et à gérer durablement les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les participants sont invités à s’habiller en fonction des conditions météorologiques, et à profiter d’une collation offerte en cours de journée. De plus, un tirage sera organisé parmi les bénévoles présents.

Sors tes parents – Le volet jeunesse

Le comité jeunesse de l’ÉcoRéussite de Saint-Jean-Port-Joli, toujours sensible aux enjeux environnementaux, s’implique activement dans cette initiative. En plus du nettoyage des berges, il propose une touche créative. En effet, dès 14 h, un atelier de création animé par l’artiste Sandra Giasson-Cloutier sera proposé aux familles. L’objectif : transformer les déchets collectés en œuvres d’art. Aucune réservation n’est nécessaire pour participer à cet atelier.

Cette journée, qui allie action concrète et sensibilisation, est une excellente occasion pour les citoyens jeunes et moins jeunes de contribuer à la préservation de notre environnement tout en renforçant le sentiment de communauté. Les organisateurs invitent donc tout le monde à se joindre à cet événement familial et solidaire pour faire une différence, ensemble, pour la planète.

Le Jour de la Terre

Le Jour de la Terre, célébré chaque année le 22 avril, est un événement mondial majeur visant à sensibiliser et à encourager l’action en faveur de l’environnement.

L’idée de cette journée a été lancée en 1970 par le sénateur états-unien Gaylord Nelson dans le but de mobiliser les citoyens contre la pollution et la dégradation de la nature. Cet événement a rapidement pris de l’ampleur, réunissant plus de 20 millions de personnes à travers les États-Unis. Depuis, il s’est étendu à l’échelle mondiale, devenant le plus grand mouvement civique de la planète.

Au Canada, le mouvement a pris racine dans les années 1990, avec l’engagement de l’organisme Jour de la Terre Canada qui organise chaque année des événements éducatifs et écologiques dans tout le pays, en particulier au Québec. De nombreuses municipalités québécoises proposent des ateliers, des événements communautaires, et des initiatives écologiques pour inciter les citoyens à participer activement à la préservation de l’environnement.

Le thème du Jour de la Terre 2025 est centré sur la biodiversité. L’objectif est de sensibiliser le public à l’importance de la diversité biologique, et à la nécessité de la préserver pour maintenir l’équilibre des écosystèmes. Pour ce faire, plusieurs activités sont proposées, telles que des bioblitzs, des plantations d’espèces favorisant les pollinisateurs, et des collectes de fonds pour des initiatives de conservation.

Au-delà de cette journée, le Jour de la Terre encourage également chacun à adopter des gestes quotidiens pour réduire son impact environnemental. Parmi ces actions, on retrouve la réduction des déchets, la consommation locale, l’optimisation de la consommation énergétique et la mobilité durable.

Le 22 avril est donc un moment clé pour réfléchir à nos comportements, et agir ensemble pour un avenir plus vert.