Le Mois du bénévolat en plein air est de retour

Du 3 mai au 15 juin, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent propose à la population de donner un coup de main à nos milieux naturels. La quatrième édition du Mois du bénévolat en plein air tiendra 18 corvées un peu partout au Bas-Saint-Laurent : sentiers, berges, rivières et sites de grimpe ont besoin d’amour pour bien accueillir les amateurs de plein air cet été.

Depuis son lancement en 2022, l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur. D’année en année, le nombre de corvées et de bénévoles augmente, tout comme l’impact positif sur les sentiers, les rivières, les plages et les lieux de plein air. Que ce soit en ramassant des déchets, en réparant des passerelles, ou en entretenant des sentiers de vélo, chaque petit geste compte.

Plusieurs organismes se joignent au mouvement cette année, dont le Parc régional de la rivière Mitis, PARC Bas-Saint-Laurent – Sentier national, le Club cycliste la Meute, les Sentiers du Mont-Comi, Les sentiers du Portage, La Grimpe dans l’Est, ainsi que de nombreuses municipalités.

Au Kamouraska

Au Kamouraska, le premier événement aura lieu le 17 mai de 9 h à 16 h au Jardin floral de La Pocatière. La corvée annuelle des bénévoles vient en aide au jardin afin d’accomplir l’entretien de début de saison de ses sentiers. De plus, cet événement permet aux bénévoles de découvrir le Jardin et son offre de services en prévision de la saison estivale.

La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri participe également au Mois du bénévolat en plein air, en invitant les citoyens à une corvée au centre de ski de fond Bonne Entente, pour nettoyer le sentier de raquette et pédestre, et autour du chalet et de la glissade. Des objets dont on fournira la liste seront cachés en forêt pour être retrouvés par les participants, transformant la corvée en jeu.

Enfin, l’organisme La Grimpe dans l’Est organisera une activité d’aménagement et d’entretien du site d’escalade de la montagne à Plourde à Saint-Germain-de-Kamouraska. La date de l’événement reste à préciser.

On peut consulter la programmation complète sur le site urls-bsl.qc.ca/mois-du-benevolat-en-plein-air.