Le 17e Concert des familles de la Fondation André-Côté approche

Un moment de recueillement chargé d’émotion attend la population de la région le 4 septembre prochain à 13 h 30, à la chapelle de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Comme le veut la tradition, une envolée d’une vingtaine de papillons ouvrira symboliquement les activités du Concert de la Fondation André-Côté – Hommage aux familles, un événement annuel rendant hommage à des personnes disparues.

La présidence d’honneur de cette 17e édition a été confiée à Christian Anctil, bien connu dans la région pour son engagement communautaire et son parcours professionnel dans le domaine de la santé.

Originaire de Tourville, dans L’Islet, M. Anctil est arrivé à La Pocatière en 1990 pour y terminer des études en soins infirmiers. Il a depuis occupé divers postes, notamment en santé communautaire et en santé et sécurité au travail chez Alstom, anciennement Bombardier. Père de trois enfants et grand-père de deux jeunes filles, il place la famille, les amitiés et le bénévolat au cœur de ses priorités.

« Être président d’honneur pour le Concert de la Fondation André-Côté, quel privilège ! J’ai rapidement accepté cette invitation qui m’a été adressée », affirme-t-il. Ayant connu l’organisme à travers le Défi Vélo André-Côté, M. Anctil dit se sentir particulièrement interpellé par la mission de la Fondation.

« Comme la famille est d’une importance capitale pour moi, il va de soi que je me rallie à 100 % à la mission de la Fondation, qui est d’offrir gratuitement une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches, ajoute-t-il. J’ai pu être témoin de tout cela lors de la perte d’un grand ami au cours des dernières années. »

Le concert Hommage aux familles, qui aura lieu le 4 octobre à 19 h à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, honorera cette année 21 personnes. La programmation complète, incluant les artistes invités et les points de vente des billets, sera dévoilée dans les jours suivant l’envolée des papillons.

Comme à chaque édition, le prix hommage André-Côté sera remis lors de la soirée, à une personne dont le dévouement auprès de la Fondation mérite d’être souligné.