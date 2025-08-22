Nouveau directeur général à La Pocatière

Les membres du conseil municipal de La Pocatière ont procédé, lors de la séance ordinaire tenue le 4 août dernier, à l’embauche d’Étienne Bergeron à titre de directeur général. M. Bergeron entamera ses nouvelles fonctions le 29 septembre. Il succédera à Cédrick Gagnon qui était en poste depuis six ans.

Homme de terrain, M. Bergeron possède une solide expérience à titre de gestionnaire et de propriétaire d’entreprises dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’hôtellerie, ainsi que dans le domaine de la construction.

Depuis quelques années, il poursuit sa carrière dans le milieu municipal, d’abord à titre de directeur Immeubles et projets à la Ville de Fermont et par la suite, de directeur général à la Ville de Trois-Pistoles. La Ville de La Pocatière pourra donc compter sur l’expérience et les compétences de M. Bergeron dans la gestion des ressources humaines, des finances, du parc immobilier et des immobilisations, et des projets en développement.

Le maire, les membres du conseil municipal et les employés de la Ville de La Pocatière assurent au nouveau directeur général leur soutien et leur entière collaboration afin de poursuivre la mission de la Ville, et assurer la concrétisation de tous les projets en cours de réalisation.

Source : Ville de La Pocatière