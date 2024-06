Le Bas-Saint-Laurent dans le top 5 des destinations vacances

Un récent sondage de CAA-Québec révèle que le Bas-Saint-Laurent figure parmi les cinq destinations les plus prisées des Québécois pour les vacances estivales. Tourisme Bas-Saint-Laurent se réjouit de ces résultats.

« Nos efforts de promotion continuent de porter fruit, c’est certain, affirme Pierre Levesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. C’est aussi grâce à l’engagement et au travail de nos organisations si notre offre continue de se démarquer, et de répondre aux aspirations des visiteurs qui viennent chez nous prendre le temps… comme l’exprime bien notre positionnement marketing. Cette reconnaissance signifie que le Bas-Saint-Laurent s’est taillé une place de choix dans le cœur des Québécois. »

Selon le sondage, 68 % des Québécois prévoient prendre des vacances cet été. Parmi eux, 57 % ont choisi de rester au Québec, une tendance qui reflète l’attrait continu de la province, malgré les contraintes financières. Le Bas-Saint-Laurent, une région prisée pour sa beauté naturelle et son patrimoine culturel, se classe en cinquième place, aux côtés de Québec (ville et région), la Gaspésie, Charlevoix et les Cantons-de-l’Est.

Le sondage révèle que le coût de la vie demeure une préoccupation majeure pour 54 % des vacanciers lorsque vient le temps de choisir une destination. L’inflation, le prix de l’essence et les renouvellements hypothécaires sont des facteurs qui affectent les activités prévues (55 %), les déplacements (50 %) et le nombre de repas au restaurant (36 %). Chaque vacancier prévoit dépenser en moyenne 1020 $, un montant similaire à celui de l’année dernière, malgré l’augmentation des coûts.

La majorité des Québécois (65 %) utiliseront leur voiture pour se déplacer cet été, une option souvent plus économique. La popularité des véhicules récréatifs, bien qu’encore présente, a diminué de quatre points par rapport à 2023, avec seulement 6 % des vacanciers optant pour ce mode de transport.

Pour ceux qui choisissent de quitter le Québec, l’Ontario reste la province la plus populaire (50 %), suivie des provinces de l’Atlantique (46 %) et de l’Ouest canadien (23 %). Aux États-Unis, la Floride (24 %) et le Maine (21 %) restent des destinations prisées. En Europe, la France demeure la favorite (29 %), malgré une baisse notable depuis 2019, suivie de l’Italie (25 %), de l’Espagne (18 %) et du Royaume-Uni (14 %).

La prise de conscience de l’importance de souscrire une assurance voyage est en hausse. Ainsi, 67 % des Québécois qui voyageront à l’extérieur du Québec cet été sont déjà couverts pour les soins médicaux, et 23 % prévoient de le faire. En cas d’annulation, 48 % sont déjà protégés, tandis que 18 % ont l’intention de souscrire une assurance.

Les activités préférées des Québécois en vacances incluent la découverte touristique (40 %), le repos (34 %), la visite de parents ou d’amis (31 %), les journées à la plage (30 %) et la randonnée pédestre ou d’aventure (22 %). De plus, 17 % des vacanciers prévoient des escapades routières, et 17 % souhaitent assister à des événements culturels.

Les vacanciers préfèrent majoritairement les hébergements traditionnels comme les hôtels, motels, auberges et gîtes (40 %). D’autres options populaires incluent les résidences de tourisme (17 %), le camping (15 %), et loger chez des amis ou de la famille (16 %). Les stations balnéaires et les croisières attirent 4 % des vacanciers.

Tourisme Bas-Saint-Laurent représente 850 entreprises qui génèrent 8500 emplois. La région accueille annuellement 1,1 million de visiteurs, et le tourisme engendre 345 millions $ en retombées économiques annuelles.