Les entrepreneurs de demain en affaires aujourd’hui

De jeunes entrepreneurs ont participé à La Grande Journée des petits entrepreneurs à la Place de l’Expo, à Saint-Pascal. Organisée par l’organisme régional des Petits entrepreneurs, cette activité festive vise à célébrer la créativité et la détermination des jeunes Québécois de 5 à 17 ans.

Unique en son genre, La Grande Journée des petits entrepreneurs encourage les jeunes à explorer leur fibre entrepreneuriale de manière positive et ludique. Les participants sont incités à créer un projet d’entreprise à leur image, tout en étant accompagnés tout au long de leur cheminement. Le marché du 1er juin a été le point culminant de leur parcours entrepreneurial, où les jeunes ont présenté fièrement leurs créations dans le Marché des petits entrepreneurs.

Pour la première fois à Saint-Pascal, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska a offert aux jeunes de la région une occasion de toucher à l’entrepreneuriat. En s’inscrivant comme organisateur, la Caisse a permis la tenue d’un marché local destiné aux jeunes entrepreneurs. « Organiser un marché de petits entrepreneurs permet de soutenir nos jeunes dans un projet de découverte entrepreneuriale, tout en offrant un environnement ludique, pédagogique et sécuritaire. Cette activité illustre parfaitement le désir de notre Caisse de s’investir dans notre communauté, et de se mobiliser pour l’éducation financière de notre jeunesse », a déclaré Christiane Castonguay, directrice générale de la Caisse Centre-Est-du-Kamouraska.

Lors de ce marché, une quinzaine de jeunes entreprises ont proposé des produits artisanaux et locaux tels que biscuits pour chiens, épices, bijoux, porte-clés, desserts et sacs confectionnés à la main. De plus, plusieurs kiosques étaient occupés par des jeunes de niveau secondaire 1 à 3 de l’école Chanoine-Beaudet, accompagnés par une équipe d’enseignants dévoués. Ces élèves ont offert des produits créés dans le cadre de leurs cours et activités d’entrepreneuriat.

À l’échelle du Québec, la Grande Journée des petits entrepreneurs a réuni 8000 participants lors de sa dixième édition en 2023. Plus de 180 marchés de petits entrepreneurs ont été organisés lors de la dernière édition grâce à un vaste réseau de partenaires régionaux.

Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance fondé en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet. L’organisme a pour mission d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat en créant des occasions d’entreprendre, dans le but de changer le tissu social, économique et entrepreneurial du Québec de demain. Pour plus d’information, visitez www.petitsentrepreneurs.ca, et suivez-les sur Facebook, Instagram et YouTube.