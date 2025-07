Le Bas-Saint-Laurent parmi les destinations prisées de l’été

Le Bas-Saint-Laurent se hisse parmi les cinq destinations québécoises les plus populaires pour les vacances estivales de 2025, selon le plus récent sondage de CAA-Québec sur les intentions de voyage des Québécois.

« Ces données annuelles confirment ce que nos conseillers en voyages voient depuis quelques mois », indique Philippe Blain, vice-président Voyage chez CAA-Québec. Alors que les tensions politiques entre le Canada et les États-Unis et l’instabilité économique teintent l’ambiance estivale, les Québécois privilégient les vacances au pays, et particulièrement dans leur propre province.

Ainsi, 54 % des répondants au sondage prévoient passer leurs vacances au Québec cet été. Parmi eux, 39 % parcourront les routes pour visiter l’une ou l’autre des régions de la province, dont la nôtre. Le Bas-Saint-Laurent arrive en cinquième position des destinations les plus envisagées, derrière la ville de Québec, la Gaspésie, Charlevoix et les Cantons-de-l’Est. Ce classement témoigne de la capacité d’attraction de la région, à la fois pour ses paysages, ses activités de plein air et sa richesse culturelle.

Du côté des destinations canadiennes, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse dominent, alors que les intentions de séjour aux États-Unis chutent drastiquement à seulement 4 %, soit une baisse de huit points par rapport à 2024. L’inflation et les hausses hypothécaires à venir n’y sont pas étrangères, puisque 56 % des vacanciers affirment que le coût de la vie influence leurs choix, et 43 % des ménages concernés par un renouvellement hypothécaire en 2025 le mentionnent comme un facteur important dans leur planification.

Malgré tout, le budget de vacances moyen par famille se maintient à 2095 $, une légère hausse par rapport à l’année précédente. La durée des séjours reste stable, avec une préférence marquée pour les vacances de deux semaines (38 %) ou plus (31 %).

Relaxation et découvertes

Le sondage révèle également les principales activités prévues : faire du tourisme (41 %), se reposer (39 %), aller à la plage (31 %) et visiter la famille ou les amis (30 %). Les vacanciers profiteront de leur congé dans une diversité de types d’hébergement, les hôtels et auberges étant les plus prisés (34 %), suivis des chalets ou résidences de tourisme (21 %) et du camping (13 %).

La popularité grandissante des destinations locales incite cependant à la prudence, notamment en ce qui concerne l’assurance voyage. « Nous entendons malheureusement beaucoup d’histoires de vacanciers qui croyaient être couverts pour des soins médicaux d’urgence, mais qui se sont plutôt vu remettre une lourde facture », rappelle Suzanne Michaud, vice-présidente Assurances. Moins du quart des répondants savent que la RAMQ ne couvre pas entièrement les soins médicaux reçus hors Québec, ce qui peut engendrer de mauvaises surprises, même lors de séjours au Canada.