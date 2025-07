Marie-Jo Thério au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska

Le Comité de développement de Saint-Germain et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon accueilleront Marie-Jo Thério le samedi 12 juillet à 20 h au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Reconnue pour sa présence scénique unique et singulière, Marie-Jo Thério présentera le spectacle Le 20 de la Maline et quelques lunes.

La Maline est cet album paru à l’aube de l’an 2000, qui a complètement transformé la vie de l’artiste. Atypique, ce disque a tout de suite charmé le public, notamment grâce à la voix de Mari-Jo Thério, et à sa manière de raconter des histoires qui sortaient des cadres conventionnels de la musique de l’époque.

Marie-Jo Thério a toujours été en marge, et son identité artistique s’est traduite par un style et une approche bien à elle. D’ailleurs, La Maline était pour elle comme une période de coming out, avec ce qu’elle avait vraiment dans les entrailles. Il y avait beaucoup de courage et de vulnérabilité dans cet album-là. C’était une époque où il était plutôt difficile pour une auteure-compositrice féminine d’afficher ses couleurs.

Vingt ans et quelques lunes plus tard, son album s’écoute encore aussi bien qu’à l’époque.

Quelle est la marque du temps que porte La Maline ? Elle n’a pas l’âge des calendriers ni du déroulement du vieillissement. Elle porte seulement la marque de l’humain et de l’intemporelle Marie-Jo Thério.

Les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Corporation de la Salle André-Gagnon