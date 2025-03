Le Bonhomme Carnaval rend visite à nos aînés au Kamouraska

Forts du succès de leur fête de Noël à la salle Kamouraska, l’unité Domrémy et les 50 ans et plus de la région ont renouvelé l’expérience en accueillant cette fois-ci le Bonhomme Carnaval et ses duchesses.

L’événement, qui s’est tenu le dimanche 2 mars dernier, marquait le retour du célèbre personnage dans le secteur pour la première fois depuis la crise sanitaire. Cette année, Noëlla Migneault a été couronnée reine, accompagnée de Francine Jean et de Rolande Morin dans le rôle des duchesses.

Plus de 80 personnes se sont ainsi réunies à la salle Kamouraska pour prendre part à cette activité conviviale, spécialement dédiée aux aînés de la région. « Nous avons passé une magnifique soirée en votre compagnie. Un grand merci à nos généreux commanditaires qui ont rendu cette rencontre possible », ont souligné les organisateurs.

Photo : Courtoisie