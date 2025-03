Sainte-Anne-de-la-Pocatière consulte les familles et les aînés

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en collaboration avec le Club Fadoq La Pocatière, organise une conférence matinale qui portera sur la mise à jour de la politique de la famille et des personnes aînées de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

La conférence aura lieu le mardi 8 avril de 9 h à 11 h au club FADOQ La Pocatière. Elle portera sur la mise à jour du plan d’action de la politique de la famille et des personnes aînées de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Ce sera l’occasion de rencontrer le personnel de divers organismes sociocommunautaires du milieu, et d’en apprendre davantage sur leurs services. On y présentera également le travail réalisé à ce jour par le comité de la famille et des personnes aînées, et on recueillera l’avis des citoyens pour le prochain plan d’action 2025-2028.

Le maire de Sainte-Anne Jean-François Pelletier sera présent à l’ouverture de la rencontre, qui est ouverte à tous, particulièrement aux familles et aux personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le coût de participation est de 10 $, déjeuner inclus.

L’inscription est requise au plus tard le vendredi précédent la conférence, au 418 856-3192 ou par courriel à agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com.