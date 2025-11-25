Le CAE Montmagny-L’Islet et la SADC du Kamouraska de nouveau partenaires du Gala Reconnaissance

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska seront de nouveau les Partenaires Champagne du Gala Reconnaissance 2026 de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), dans le cadre de son événement signature qu’est la dégustation Vins & Fromages. L’événement aura lieu le samedi 31 janvier 2026 au Centre Bombardier de La Pocatière.

La remise des Prix Reconnaissance a pour objectif de récompenser cinq entreprises et organismes membres de la CCKL dans les catégories Développement durable, Croissance en affaires, Nouvelle pratique RH, Innovation, Relève et Personnalité d’affaires de l’année. Pour ce faire, parce qu’elle juge pertinent que les entreprises et gens d’affaires soient mis en nomination par leurs pairs, la CCKL demandera encore cette année à ses membres et au grand public de lui proposer des entreprises, et la sélection se fera à partir de ces propositions.

Le partenariat entre la CCKL, le CAE Montmagny-L’Islet et la SADC du Kamouraska s’étend également à la Bourse jeune entrepreneur·e, qui sera remise lors de la soirée. Cette initiative vise à encourager la relève entrepreneuriale en offrant deux bourses de 1500 $, soit une pour la MRC de Kamouraska et une pour la MRC de L’Islet.

« En unissant nos forces avec la CCKL et le CAE Montmagny-L’Islet, nous réaffirmons haut et fort notre volonté commune de soutenir les entrepreneurs d’ici. Ensemble, nous cultivons un terreau fertile pour l’innovation, la relève et la prospérité de nos MRC. C’est dans cette synergie que naissent les plus belles réussites économiques. », affirme Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska.

« Ce gala est un rendez-vous incontournable qui met en lumière le talent, l’audace et la persévérance de nos entrepreneurs. Au CAE, nous croyons profondément que reconnaître les entrepreneurs, c’est investir dans l’avenir de notre territoire », souligne Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

De plus, grâce à l’expertise de ses partenaires Champagne, la CCKL proposera un événement écoresponsable en évitant le gaspillage alimentaire, et en adoptant une meilleure gestion des matières résiduelles.

Toutes les informations nécessaires pour les mises en candidature et les réservations seront disponibles au cours des prochains jours.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet