Faits saillants du conseil de la MRC de L’Islet

La séance du conseil de la MRC de L’Islet du mois d’octobre dernier a été marquée par plusieurs décisions touchant l’aménagement du territoire, l’entretien d’infrastructures régionales, et la situation préoccupante dans le secteur forestier.

En premier lieu, il y aura des travaux forestiers à Sainte-Perpétue et à Tourville, deux projets totalisant près de 38 000 $ ayant été approuvés dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). Ces interventions visent à améliorer la résilience et la sécurité des chemins forestiers.

À Sainte-Perpétue, les travaux portent sur le chemin du Lac-Clair, où seront réalisés le rechargement de la chaussée, le nettoyage et le remplacement de ponceaux, ainsi que le reprofilage des fossés. À Tourville, les travaux ciblent le chemin du Lac-Therrien, incluant le rechargement, le nettoyage, le prolongement de sorties d’eau, et du déboisement sélectif pour assurer la durabilité de l’infrastructure. Ces travaux appuient la qualité des accès forestiers, essentiels autant pour l’exploitation que pour la sécurité publique et les usages récréatifs.

Parc linéaire Monk

Le conseil a approuvé la prolongation d’un an de l’entente d’entretien et d’utilisation du Parc linéaire Monk, un corridor récréotouristique majeur reliant plusieurs MRC. Cette prolongation, valide jusqu’en octobre 2026, est le fruit d’une collaboration avec les MRC de Bellechasse, de Montmagny, de Kamouraska et de Témiscouata, ainsi qu’avec les fédérations de motoneige et de quad du Québec. Ce délai supplémentaire permettra de mener à terme la renégociation d’une nouvelle entente plus adaptée aux besoins actuels de gestion, de financement et d’entretien de cette infrastructure fréquentée par des milliers d’usagers chaque année.

Inquiétudes pour le bois de sciage

Dans un contexte où le secteur forestier traverse de fortes turbulences, le conseil a exprimé ses préoccupations quant aux répercussions possibles liées à la mise en marché du bois de sciage provenant de la forêt privée. La MRC de L’Islet souhaite interpeller le gouvernement du Québec afin de mieux comprendre l’impact des mesures actuelles sur la production, la transformation et la stabilité économique des entreprises forestières du territoire.