Le CAE Montmagny-L’Islet soutiendra l’entrepreneuriat féminin à temps partiel

­Le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet innove encore en devenant partenaire du projet d’expérimentation Flexiprêt, un projet pilote visant à offrir, en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE du Québec ainsi que la SADC de Shawinigan, un accompagnement et un financement adaptés aux femmes entrepreneures à temps partiel des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Lorsque la directrice du CAE local, Mireille Thibault, a été informée de la mise en place d’un tel projet pilote, elle s’est empressée de lever la main, voyant dans ce programme une occasion de développement efficace pour les femmes entrepreneures du secteur. Le CAE Montmagny-L’Islet fait ainsi partie des onze SADC et CAE, sélectionnés parmi les 67 du Québec, qui pourront participer à cette aventure.

« Il s’agit d’une autre façon d’aider les femmes entrepreneures de la région à se développer davantage », a déclaré Mireille Thibault, elle qui a, le 8 mars dernier, obtenu un succès avec l’organisation d’une journée d’activités soulignant l’apport exceptionnel des femmes de la région.

Jusqu’à 25 000 $

Le prêt innovant de ce programme peut atteindre jusqu’à 25 000 $, avec une période de grâce d’intérêts pour les deux premières années. Il vise spécifiquement à soutenir les femmes « flexipreneures » de tous âges. Deux « flexipreneures » pourraient également obtenir ensemble un prêt atteignant 50 000 $ pour un projet commun.

Précisons que le terme « flexipreneure » a été créé par la SADC Shawinigan. Il décrit une femme qui mène des activités entrepreneuriales en parallèle d’une autre occupation (emploi, soins à la famille, congé parental, etc.) qui lui rapporte un revenu d’appoint sous forme de travail autonome ou autre forme d’entreprise. En somme, les « flexipreneures » sont des entrepreneures à temps partiel, hybrides, ou atypiques — c’est-à-dire qu’elles combinent plusieurs occupations à la fois —, et pour qui le projet entrepreneurial ne représente pas une occupation à temps plein. Les femmes ayant un projet entrepreneurial saisonnier sont aussi considérées comme des « flexipreneures ».

« Le CAE Montmagny-L’Islet est extrêmement fier d’être associé à ce projet pilote. En offrant ce nouveau fonds, nous pourrons bonifier le coffre à outils de notre ligne d’affaires du financement. Cette initiative importante renforce notre engagement envers la diversité économique et l’autonomie des femmes dans l’entrepreneuriat local. Construisons ensemble un avenir où chaque “flexipreneure” peut trouver les ressources nécessaires pour prospérer et contribuer pleinement à l’essor de notre communauté », a ajouté Mme Thibault.

Le Fonds, soulignons-le, propose également de l’accompagnement gratuit, et des activités sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques des « flexipreneures ».