Les employés des Bâtisseurs de La Pocatière obtiennent leur accréditation syndicale

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Bâtisseurs de La Pocatière – CSN a reçu son accréditation syndicale le 7 mars. Les travailleurs des Bâtisseurs de La Pocatière ont exprimé leur volonté de se syndiquer pour plusieurs raisons, dont la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, l’amélioration de leurs conditions salariales, la stabilité des horaires de travail, et le désir de faire partie d’une organisation engagée à défendre leurs intérêts.

Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent CSN a salué cette initiative en déclarant : « La syndicalisation des travailleuses et travailleurs des Bâtisseurs de La Pocatière est une étape cruciale vers l’émancipation et la défense collective des droits. La solidarité au sein du mouvement syndical est essentielle pour garantir des conditions de travail équitables et améliorées. »

Source : Service de syndicalisation CSN