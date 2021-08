Le Camp Canawish met en vente la Maison des Jésuites

Le Camp Canawish a mis en vente sa maison d’été datant de 1930, la Maison des Jésuites, à Rivière-Ouelle.

Sur le site du courtier immobilier Royal LePage Kamouraska-L’Islet, la maison de neuf chambres et trois salles de bain est affichée à 1 195 000 $.

L’équipe du camp a déterminé qu’il était venu le temps de concentrer les activités sur un seul site et de se départir du site de la Maison des Jésuites, qui faisait partie de ses installations depuis 1984.

«L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans la réalisation de nos priorités dans le but de maintenir une offre de service adaptée et de poursuivre notre mission d’offrir à une clientèle vivant avec une problématique de limitation intellectuelle, physique et/ou socio-affective des séjours en camp de vacances dans un environnement naturel et humain de qualité et de favoriser un temps de répit aux familles naturelles ou d’accueil», a-t-on indiqué par voie de communiqué.

Le produit de la vente servira à poursuivre la consolidation des activités et de réduire les frais d’exploitation et de logistique.

Protection

Du côté des inquiétudes de plusieurs concernant la protection du caractère patrimonial de cette maison, le maire de Rivière-Ouelle Louis-George Simard a indiqué que la maison faisait partie du Plan d’implantation et d’intégration architecturale, ce qui fait qu’elle ne peut être modifiée sans consultation de la municipalité pour préserver son cachet architectural. Aussi, elle est protégée par les règlements d’usage.

«Quand il y a des changements comme ça, c’est toujours préoccupant, les gens se demandent si ça va changer. On a certains niveaux de protection. Ce n’est pas un bâtiment qui est cité, mais on va sûrement le considérer, pour augmenter encore le niveau de protection», a indiqué le maire Louis-George Simard.

Visiter le site du courtier immobilier ici : 107 – 109 Ch. Des Jésuites, Rivière-Ouelle, QC, G0L 2C0 – maison de luxe à vendre | No. Inscription 21091216 | Royal LePage Propriétés Maisons de Prestige