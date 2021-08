Un documentaire pour raconter la première Finale des Jeux du Québec

Afin de raconter la fantastique histoire de la première Finale des Jeux du Québec qui s’est tenue à Rivière-du-Loup du 14 au 22 août 1971, le documentaire Pour toujours, Piloup sera diffusé en primeur, à la grandeur de la province, le 22 août prochain à 19 h 30, sur les ondes de la chaîne de télévision communautaire MAtv.

Animé par Marie-Pier Boudreau-Gagnon, ex-athlète olympique en natation artistique, le documentaire comprend une participation spéciale de l’ex-Olympien Pierre Harvey, médaillé de bronze en natation lors de la Finale de 1971 et membre du Panthéon des sports canadiens. Tourné à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup, au nouveau stade de la Cité des jeunes et devant la fontaine du parc Blais, entre autres, ce film de 58 minutes a été scénarisé par le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 et produit par l’équipe de MAtv Bas-Saint-Laurent.

À bord de la « Jeuxmobile », Marie-Pier Boudreau-Gagnon, coprésidente du conseil d’administration de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022, part à la rencontre des participants et des artisans de cet événement fondateur, au cours duquel s’est écrite une page importante de l’histoire du sport au Québec. En plus de Pierre Harvey, Gilles Dubé, responsable du cahier de candidature, Claude Lefebvre, président fondateur de la corporation des Jeux du Québec, et Serge Chouinard, porteur de la flamme lors de la cérémonie d’ouverture, partagent leurs souvenirs de ce mémorable été 1971. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ – 2022, et Josée Longchamps, cheffe de délégation de l’Est-du-Québec aux Jeux du Québec, témoignent quant à elles de l’héritage de cette première Finale, de l’évolution de la compétition multisport au fil du temps et de l’importance d’une Finale pour la fierté d’une communauté et des jeunes athlètes. Pour toujours, Piloup : Les 50 ans de la première Finale des Jeux du Québec, dont le titre est un clin d’œil au classique de Michel Tremblay À toi, pour toujours, ta Marilou paru lui aussi en 1971, sera diffusé sur toutes les stations communautaires de Vidéotron à la grandeur du Québec et en simultané sur les ondes de QUB Radio. L’émission sera ensuite rediffusée à MAtv Bas-Saint-Laurent et disponible en vidéo sur demande sur Illico et Helix. La diffusion de ce documentaire s’inscrit dans la programmation du 50e anniversaire de la première Finale des Jeux du Québec. Pour consulter la programmation complète : https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/page/programmation.html.

Source: Jeux du Québec 2022